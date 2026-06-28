HLV Park Hang-seo khép lại thời gian đồng hành cùng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 sau khi đội bóng nước này bị loại ngay từ vòng bảng.

HLV Park Hang-seo chia tay tuyển Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Sáng 28/6, chiến thắng 3-1 của CHDC Congo trước Uzbekistan tại bảng K World Cup 2026 giúp đại diện châu Phi giành quyền đi tiếp, đồng thời đẩy Hàn Quốc khỏi nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Sau ba trận đấu, tuyển Hàn Quốc chỉ giành được 3 điểm, bằng với đội xếp thứ 8 trong nhóm các đội đứng thứ 3 là Iran, nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (-1 so với 0). Việc Hàn Quốc không thể góp mặt trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng đồng nghĩa hành trình của HLV Park Hang-seo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức khép lại.

Tại World Cup 2026, chiến lược gia 68 tuổi không đảm nhận vai trò huấn luyện trực tiếp mà giữ cương vị Trưởng ban Hỗ trợ Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc. Đây là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông sau khi được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vào tháng 5.

Dù không xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo, ông Park vẫn đóng vai trò quan trọng trong công tác hậu cần, hỗ trợ chuyên môn và phối hợp giữa ban huấn luyện với Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) trong suốt chiến dịch World Cup.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Hàn Quốc, ông Park sẽ nhanh chóng bắt đầu chương mới trong sự nghiệp cầm quân. Cựu HLV tuyển Việt Nam dự kiến sang Thái Lan để chính thức dẫn dắt CLB Kanchanaburi, đội bóng đang thi đấu tại Thai League 2.

Đây cũng là lần đầu tiên HLV Park trở lại công tác huấn luyện ở cấp CLB kể từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2023.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.