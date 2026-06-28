Cơn ác mộng với tuyển Tây Ban Nha

Đánh bại Uruguay để giành ngôi đầu bảng H, Tây Ban Nha phải trả giá bằng cơn bão chấn thương khiến kế hoạch cho vòng knock-out bị đảo lộn.

Tây Ban Nha khủng hoảng nhân sự ở 2 bên cánh.

Trên sân Guadalajara hôm 27/6, Tây Ban Nha hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Uruguay để khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị lu mờ bởi tình hình lực lượng đáng báo động.

Nico Williams buộc phải rời sân vì chấn thương vùng háng sau pha va chạm mạnh. Trong khi đó, Yeremy Pino bị đau ở vai vào cuối hiệp hai và phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Dù cố gắng thi đấu hết trận, cầu thủ của Villarreal vẫn khiến ban huấn luyện lo lắng.

HLV Luis de la Fuente thừa nhận Williams bị căng cơ hoặc do quá tải. Tuy nhiên, ông đặc biệt bi quan về trường hợp của Pino. Nhà cầm quân 64 tuổi gọi nỗ lực thi đấu của học trò là "phi thường", đồng thời lo ngại cầu thủ có thể phải chia tay phần còn lại của World Cup vì nghi gãy xương đòn.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Pino bị bong gân vai, còn Williams bị tổn thương cơ khép ở đùi phải. Cả hai đều được đánh giá chấn thương ở mức độ trung bình và khả năng góp mặt tại vòng knock-out sẽ phụ thuộc vào quá trình hồi phục trong những ngày tới.

Williams nguy cơ vắng mặt ở vòng 32 đội.

Khó khăn càng chồng chất với "La Roja" khi đội tuyển vốn thiếu hụt nhân sự ở hai cánh. Lamine Yamal vừa trở lại sau chấn thương gân kheo hồi tháng 4, trong khi Victor Munoz chưa thể ra sân phút nào tại World Cup vì chấn thương cơ chân.

Nếu Williams, Pino và Munoz đều không kịp bình phục, HLV De la Fuente buộc phải xáo trộn đội hình. Gavi có thể tiếp tục được kéo sang cánh trái như ở trận gặp Cape Verde hoặc Mikel Oyarzabal sẽ đảm nhiệm vai trò này, tạo điều kiện để Ferran Torres hoặc Borja Iglesias đá trung phong, còn Yamal trấn giữ cánh phải.

Đối thủ của Tây Ban Nha ở vòng 32 đội là đội đứng nhì bảng J ở trận đấu diễn ra vào ngày 3/7.

Highlights Uruguay 0-1 Tây Ban Nha Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.