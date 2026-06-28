Tiền đạo Hà Lan chịu cú sốc mất con khi đang dự World Cup

Tiền đạo Cody Gakpo đón nhận biến cố đau lòng khi mất con chưa chào đời, nhưng vẫn quyết định ở lại cùng tuyển Hà Lan chinh chiến tại World Cup 2026.

Gakpo chịu cú sốc lớn trước vòng knock-out.

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) xác nhận Gakpo sẽ tiếp tục đồng hành cùng "Cơn lốc màu da cam" tại World Cup 2026 sau biến cố gia đình. Quyết định của chân sút 27 tuổi nhận được sự tôn trọng và ủng hộ tuyệt đối từ ban huấn luyện cũng như toàn đội.

Tin buồn được bạn đời của Gakpo, Noa van der Bij công bố trên trang cá nhân. Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Với trái tim tan vỡ, chúng tôi đau đớn thông báo rằng con của chúng tôi không thể đến với thế giới. Cảm ơn mọi người vì sự yêu thương và động viên. Elijah Raphael Gakpo, con sẽ mãi được yêu thương, mãi là con trai của chúng tôi".

Gakpo và Noa gắn bó từ năm 2020. Hai người có một con trai đầu lòng tên Samuel, chào đời vào tháng 4/2024. Chỉ khoảng một tháng trước, cặp đôi hạnh phúc thông báo chuẩn bị đón thêm thành viên mới, trước khi bi kịch bất ngờ ập đến.

KNVB cho biết sẽ hỗ trợ Gakpo và gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Dù vậy, tiền đạo của Liverpool quyết định tiếp tục ở lại đại bản doanh tuyển Hà Lan để cùng các đồng đội hướng tới vòng 32 đội.

Hiện chưa rõ Gakpo có ra sân trong cuộc đối đầu với Morocco vào ngày 30/6 hay không. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tình trạng tinh thần cũng như mong muốn của chính cầu thủ.

Tại World Cup 2026, Gakpo là nhân tố nổi bật của Hà Lan. Anh đá chính cả 3 trận vòng bảng và ghi cú đúp trong chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển, góp công giúp đội bóng giành vé vào vòng knock-out.

Highlights Tunisia 1-3 Hà Lan Sáng 26/6, Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ngôi nhất bảng F.