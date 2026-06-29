Trưởng đoàn tuyển Hàn Quốc, Park Hang-seo, lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước nhà sau khi đội tuyển sớm dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

HLV Park Hang-seo xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc.

Trong buổi họp báo diễn ra tối 28/6 tại trung tâm huấn luyện ở Zapopan (Mexico), ông Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi trước truyền thông sau khi tuyển Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Đại diện Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) thừa nhận đội tuyển đã không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ tại giải đấu.

"Với tư cách Trưởng đoàn tuyển Hàn Quốc, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì không thể mang lại kết quả như mong đợi. Các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn bộ đội ngũ đã nỗ lực trong quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu, nhưng chúng tôi không thể đền đáp sự cổ vũ của người hâm mộ bằng thành tích xứng đáng", ông Park phát biểu.

Tuyển Hàn Quốc gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam cũng nhấn mạnh Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cần nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót sau thất bại tại World Cup. Theo ông, chỉ khi cả tập thể tự kiểm điểm và quyết tâm thay đổi, bóng đá Hàn Quốc mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại để hướng đến một khởi đầu mới.

Tại World Cup 2026, tuyển Hàn Quốc khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước CH Czech nhưng sau đó liên tiếp nhận thất bại với cùng tỷ số 0-1 trước Mexico và Nam Phi. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Hong Myung-bo chỉ đứng thứ ba bảng A với 3 điểm. Số điểm trên không đủ để đại diện châu Á giành quyền đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tham dự buổi họp báo cùng ông Park là Hong Myung-bo, người cũng tuyên bố từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Clip tuyển Hàn Quốc bị ném trứng gây sốt trở lại Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc bị ném trứng tại sân bay, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.