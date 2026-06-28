Đài truyền hình che mặt HLV Hàn Quốc sau thất bại

Làn sóng chỉ trích nhắm vào HLV Hong Myung-bo tiếp tục leo thang sau khi Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

HLV Hong Myung-bo bị đài KBS che mặt.

Đài KBS gây chú ý khi che mờ khuôn mặt của chiến lược gia 56 tuổi trong một phóng sự phát sóng ở World Cup 2026. KBS tập trung tìm hiểu điều kiện ăn ở, sinh hoạt và tập luyện của tuyển Hàn Quốc tại đại bản doanh ở World Cup 2026 nhằm lý giải nguyên nhân khiến đội tuyển gây thất vọng.

Đáng chú ý, KBS sử dụng phát biểu của HLV Myung-bo ở buổi họp báo, nhưng toàn bộ khuôn mặt của ông bị làm mờ. Tại Hàn Quốc, các đài truyền hình thường áp dụng cách xử lý này với những nhân vật vướng tranh cãi lớn hoặc gây phản ứng tiêu cực từ dư luận.

Không dừng lại ở đó, khi phát lại những hình ảnh trận thua Nam Phi hôm 25/6, KBS cũng hạn chế xuất hiện hình ảnh của đội tuyển trên màn hình. Thay vào đó, chương trình chỉ hiển thị dòng chú thích: "Thời tiết nóng và độ ẩm tương tự điều kiện tại Hàn Quốc."

Thông điệp mà KBS muốn truyền tải khá rõ ràng rằng tuyển Hàn Quốc không gặp bất kỳ trở ngại đáng kể nào về nơi ăn ở, sân bãi hay điều kiện thời tiết tại World Cup 2026. Vì vậy, việc đội bóng dừng bước ngay từ vòng bảng không thể được lý giải bằng các yếu tố khách quan.

Hàn Quốc gây thất vọng lớn.

Trước đó, một phóng viên Hàn Quốc đặt câu hỏi đầy châm biếm với HLV Myung-bo rằng liệu các cầu thủ có bị ngộ độc thực phẩm hay không, bởi màn trình diễn của đội tuyển bị đánh giá là "khó chấp nhận".

Thậm chí, một cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc treo thông báo với nội dung cấm HLV Myung-bo vào cửa. Trong khi đó, hầu hết người hâm mộ mỉa mai rằng tuyển Hàn Quốc nên "tự bơi về nước" sau màn trình diễn đáng quên.

Điều đó phản ánh sức ép cực lớn mà HLV Myung-bo và tuyển Hàn Quốc phải đối mặt sau chiến dịch World Cup thất bại.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.