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Thể thao World Cup 2026

Hàn Quốc gục ngã, nỗi lo châu Á bị cắt suất dự World Cup

  • Chủ nhật, 28/6/2026 17:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hàn Quốc sớm bị loại ở World Cup 2026 khiến truyền thông và người hâm mộ Nhật Bản đồng loạt bày tỏ lo ngại FIFA có thể xem xét giảm số suất dành cho châu Á trong tương lai.

Hàn Quốc có kỳ World Cup thất vọng.

Theo Daily Sports, làn sóng tranh luận lan rộng trên các diễn đàn Nhật Bản khi nhiều ý kiến cho rằng màn trình diễn kém thuyết phục của các đại diện châu Á, đặc biệt Hàn Quốc, có thể ảnh hưởng đến số suất tham dự World Cup của khu vực trong những kỳ tiếp theo.

World Cup 2026 là kỳ giải đầu tiên có 48 đội. Nhờ việc FIFA mở rộng quy mô, châu Á tăng từ 4,5 lên 8,5 suất và cuối cùng có tới 9 đại diện góp mặt ở vòng chung kết.

Tuy nhiên, kết quả thực tế không như kỳ vọng. Chỉ Nhật Bản và Australia giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, việc Hàn Quốc bị loại được xem là cú sốc lớn đối với bóng đá châu Á, bởi đội bóng này được kỳ vọng đủ sức góp mặt ở vòng 32 đội.

Daily Sports dẫn lại hàng loạt bình luận bi quan của người hâm mộ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu FIFA có xem xét cắt giảm số suất của châu Á ở kỳ World Cup tới nếu các đại diện tiếp tục thi đấu kém hiệu quả.

Một số bình luận thậm chí cho rằng việc giảm suất là điều "khó tránh khỏi", bởi kết quả của các đội châu Á chưa tương xứng với số lượng vé được phân bổ.

Rõ ràng màn trình diễn thiếu thuyết phục của phần lớn đại diện châu Á tạo nên áp lực không nhỏ, buộc các nền bóng đá trong khu vực phải cải thiện chất lượng nếu muốn tiếp tục giữ vững vị thế tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

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