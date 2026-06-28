Vì sao Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026?

Hàn Quốc không rời World Cup 2026 vì thiếu ngôi sao hay kém may mắn, mà bởi họ không thể biến những lợi thế sẵn có thành kết quả trên sân.

Thất bại trước Nam Phi trở thành bước ngoặt khiến mọi lợi thế của Hàn Quốc tại World Cup 2026 trở nên vô nghĩa.

Việc Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026 tạo nên cú sốc lớn với người hâm mộ nước này. Trước giải, đội bóng của HLV Hong Myung-bo được đánh giá đủ sức vượt qua vòng bảng khi sở hữu lực lượng giàu chất lượng, lịch thi đấu tương đối thuận lợi và còn được hưởng lợi từ thể thức mở rộng của FIFA.

Thế nhưng, mọi kỳ vọng đều khép lại sau khi CHDC Congo đánh bại Uzbekistan 3-1 ở lượt trận cuối bảng K sáng 28/6. Kết quả này đẩy Hàn Quốc ra khỏi nhóm tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, chính thức chấm dứt hành trình của đại diện châu Á.

Dẫu vậy, sẽ không công bằng nếu quy toàn bộ nguyên nhân cho những kết quả ở các bảng đấu khác. Trên thực tế, Hàn Quốc đánh mất quyền tự quyết từ trước khi phải ngóng chờ các đối thủ thi đấu.

Tự đánh rơi lợi thế của chính mình

Nhìn vào hành trình của Hàn Quốc, điều khiến dư luận tiếc nuối nhất là đội tuyển bước vào giải với không ít lợi thế.

Đội hình gần như đầy đủ những trụ cột quan trọng nhất. Son Heung-min, Lee Kang-in và Kim Min-jae đều góp mặt, trong khi lực lượng không bị ảnh hưởng đáng kể bởi chấn thương. So với nhiều đội tuyển phải liên tục xáo trộn nhân sự trước giải, Hàn Quốc có sự ổn định hiếm thấy.

Lịch thi đấu cũng mang lại nhiều thuận lợi. Theo đánh giá của truyền thông Hàn Quốc, đội tuyển nằm trong nhóm có quãng đường di chuyển ngắn nhất tại World Cup 2026, qua đó giảm bớt áp lực về thể lực và thời gian hồi phục giữa các trận.

Hong Myung-bo hứng chịu làn sóng chỉ trích sau khi Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng trong kỳ World Cup được đánh giá nhiều thuận lợi.

Bên cạnh đó, thể thức mới của World Cup mở ra thêm cơ hội khi các đội xếp thứ ba vẫn có thể giành vé vào vòng 32 đội. Điều này đồng nghĩa Hàn Quốc không nhất thiết phải đứng trong hai vị trí đầu bảng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Chính những yếu tố ấy khiến nhiều người tin rằng đội bóng xứ kim chi đang đứng trước một trong những kỳ World Cup thuận lợi nhất trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, mọi lợi thế chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả trên sân. Thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt đấu cuối khiến Hàn Quốc đánh mất điều quan trọng nhất là quyền tự quyết. Từ thời điểm đó, số phận của họ không còn nằm trong tay mình mà phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến ở các bảng đấu khác.

Vì thế, chiến thắng của CHDC Congo trước Uzbekistan hay thất bại của Đức trước Ecuador chỉ là những kết quả khép lại cánh cửa vốn mở rất hẹp với Hàn Quốc.

Vấn đề không chỉ nằm ở một trận thua

Sau khi đội tuyển bị loại, HLV Hong Myung-bo trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích. Nhiều CĐV cho rằng ông không giúp đội tuyển phát huy được tiềm năng của lực lượng hiện có, đặc biệt trong trận đấu quyết định với Nam Phi.

Dẫu vậy, thất bại tại World Cup 2026 cũng cho thấy một thực tế khác. Bóng đá hiện đại không còn cho phép một đội tuyển chỉ dựa vào danh tiếng của các ngôi sao để vượt qua những thời khắc quyết định.

Không ít CĐV Hàn Quốc cho rằng đội tuyển đã đánh rơi cơ hội tốt nhất để tiến sâu tại World Cup trong nhiều năm qua.

Hàn Quốc vẫn sở hữu Son Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae, nhưng việc có những cầu thủ chất lượng không đồng nghĩa với việc đội tuyển sẽ tự động đạt kết quả như kỳ vọng. Điều quan trọng hơn là cách biến lợi thế về con người, lịch thi đấu và thể thức thành điểm số trên sân cỏ.

Ở khía cạnh đó, Hàn Quốc không làm được.

Khi một đội tuyển buộc phải chờ những kết quả từ các bảng đấu khác để quyết định số phận, điều đó cũng cho thấy họ bỏ lỡ cơ hội tự định đoạt tương lai của mình. Đây chính là nguyên nhân khiến người hâm mộ Hàn Quốc thất vọng hơn cả, bởi đội tuyển không bị loại sau khi chạm trán những ứng viên vô địch, mà rời giải trong bối cảnh từng nắm trong tay khá nhiều điều kiện thuận lợi.

World Cup luôn tồn tại những bất ngờ và không đội bóng nào được đảm bảo thành công chỉ nhờ lực lượng mạnh hay lịch thi đấu dễ chịu. Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình của Hàn Quốc, cảm giác tiếc nuối vẫn là điều đọng lại rõ nhất. Họ có cơ hội để tiến xa hơn, nhưng lại không thể tận dụng đúng thời điểm, và đó mới là lý do khiến thất bại tại World Cup 2026 trở nên khó chấp nhận đối với người hâm mộ xứ kim chi.