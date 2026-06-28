Modric làm nên lịch sử

Rạng sáng 28/6, trong chiến thắng 2-1 của Croatia trước Ghana, Modric lập kỷ lục nhờ pha kiến tạo cuối trận.

Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất kiến tạo ở World Cup.

Trên sân Philadelphia, Modric chuyền bóng cho Nikola Vlasic đánh đầu, ấn định tỷ số 2-1 cho Croatia. Qua đó, anh chính thức là cầu thủ lớn tuổi nhất kiến tạo thành bàn trong lịch sử World Cup khi đã 40 tuổi và 291 ngày.

Cựu sao Real Madrid là hạt nhân chính trong thành tích tốt của Croatia ở 2 kỳ World Cup gần nhất. Năm 2018, anh cùng đại diện châu Âu vào tới chung kết và chỉ chịu thua dàn sao tuyển Pháp. 4 năm sau, tại Qatar, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic giành hạng ba chung cuộc trong sự bất ngờ của nhiều khán giả.

Khi đã gần 41 tuổi, Modric vẫn tiếp tục thi đấu tại World Cup 2026. Pha kiến tạo mang về chiến thắng cho Croatia đã khẳng định anh vẫn là cầu thủ giá trị trong đội hình, và đóng góp của anh không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm và tinh thần.

Cựu á quân World Cup mở tỷ số từ phút 31, với bàn thắng của Petar Sucic. Đến phút 73, Ghana có bàn gỡ hoà do công của Derrick Luckasssen. Cú đánh đầu của Vlasic ở phút 83 do Modric kiến tạo đã đem về 3 điểm cho Croatia.

Sau lượt trận vòng bảng, Croatia giành 6 điểm và xếp thứ 2 ở bảng L. Họ sẽ gặp đội xếp thứ 2 bảng K ở vòng loại trực tiếp. Đây được dự đoán là trận đấu khó khăn cho HLV Dalic và các học trò, nhưng họ vẫn luôn nổi tiếng là đội bóng lì lợm trong những trận đấu loại trực tiếp ở World Cup. Trận đấu sẽ diễn ra vào sáng 3/7.