Croatia, Ghana dắt tay nhau vào vòng knock-out World Cup

Sáng 28/6, Ghana thua Croatia 1-2 nhưng kết quả này là đủ để đại diện châu Phi giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.

Bước vào trận đấu tại Philadelphia, cả Croatia và Ghana đều hiểu rằng một trận hòa có thể đủ để hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Vì vậy, không bất ngờ khi hai đội nhập cuộc thận trọng và không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trong những phút đầu.

Croatia là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Nikola Vlasic đưa bóng tìm đến cột dọc bằng cú sút xa, còn Marin Pongracic đánh đầu vọt xà sau đường chuyền của Luka Modric. Tuy nhiên, sự bế tắc nhanh chóng được phá vỡ khi Mateo Kovacic kiến tạo để Petar Sucic tung cú sút xa ấn tượng, đưa Croatia vượt lên dẫn trước.

Đội bóng áo caro tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng trước các đại diện châu Phi tại World Cup với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp (4 thắng, 1 hòa).

Bị dẫn bàn, Ghana buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp hai. Sự xuất hiện của Abdul Fatawu giúp hàng công đội bóng châu Phi khởi sắc hơn, nhưng họ vẫn gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Croatia. Antoine Semenyo từng suýt gỡ hòa nhưng cú sút của anh đi chệch cột.

Nỗ lực của Ghana cuối cùng được đền đáp khi Derrick Luckassen dứt điểm chính xác sau quả đá phạt của Ernest Nuamah. Sau khi tham khảo VAR, bàn thắng được công nhận, giúp Ghana cân bằng tỷ số.

Tuy nhiên, Croatia không mất nhiều thời gian để phản ứng. Nikola Vlasic đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Modric, tái lập lợi thế cho đội bóng châu Âu và giữ vững chiến thắng 2-1.

Ba điểm có được giúp Croatia tiến vào vòng knock-out, nơi họ sẽ gặp đội nhì bảng K. Ghana dù thất bại vẫn đi tiếp với vị trí thứ 3 và tiếp tục hành trình đầy tham vọng tại World Cup.