Modric đi vào lịch sử

Số 10 kỳ cựu Luka Modric tiếp tục đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 200 lần khoác áo tuyển Croatia.

Các đồng đội mặc áo vinh danh cột mốc lịch sử của Modric. Ảnh: Reuters.

Luka Modric một lần nữa ghi dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp lẫy lừng khi cán mốc 200 trận cho đội tuyển Croatia ở cuộc đối đầu với Panama tại World Cup 2026 sáng 24/6.

Ở tuổi 40, tiền vệ mang áo số 10 tiếp tục là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Croatia. Thành tích 200 lần ra sân giúp Modric củng cố vị trí cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử. Xếp sau anh lần lượt là Ivan Perisic với 137 trận và Darijo Srna với 134 lần xuất hiện.

Không chỉ lập cột mốc đáng nhớ về số trận thi đấu, Modric còn tạo thêm một dấu ấn khác tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Anh hiện là cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi thứ ba từng ra sân ở World Cup. Chỉ có hai cái tên đứng trên huyền thoại Croatia là Roger Milla, ở World Cup khi 42 tuổi 39 ngày, và Cristiano Ronaldo, người ra sân ở tuổi 41 và 132 ngày.

World Cup 2026 cũng đánh dấu lần thứ năm Modric góp mặt tại giải đấu danh giá nhất cấp độ đội tuyển. Anh từng tham dự các kỳ World Cup 2006, 2014, 2018, 2022 và 2026, trở thành một trong những cầu thủ hiếm hoi duy trì đẳng cấp đỉnh cao suốt hai thập kỷ.

Tên tuổi của Modric gắn liền với giai đoạn thành công nhất trong lịch sử bóng đá Croatia. Tại World Cup 2018 ở Nga, anh dẫn dắt đội tuyển vào tới trận chung kết và giành ngôi á quân sau thất bại trước tuyển Pháp. Bốn năm sau tại Qatar, Croatia tiếp tục gây tiếng vang khi vào bán kết, vượt qua Brazil ở tứ kết trước khi dừng bước trước Argentina.

Trước thềm giải đấu năm nay, Modric xác nhận World Cup 2026 sẽ là chương cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Highlights trận Anh 4-2 Croatia Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.