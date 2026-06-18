Ngày Modric đánh mất quyền năng

Tiền vệ Luka Modric chơi mờ nhạt trong ngày Croatia thảm bại 2-4 trước tuyển Anh ở trận mở màn bảng L World Cup 2026 rạng sáng 18/6.

Modric không thể hiện được nhiều trước tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Trên sân AT&T trước hơn 70.000 khán giả, đội trưởng Modric được kỳ vọng là điểm tựa giúp Croatia kiểm soát thế trận trước sức mạnh của tuyển Anh. Tuy nhiên, tiền vệ 40 tuổi lại không thể hiện được tầm ảnh hưởng quen thuộc và bị thay ra ngay ở phút 58.

Khoảnh khắc đáng quên nhất của Modric đến từ tình huống phạm lỗi trong vùng cấm, khiến Croatia phải chịu một quả phạt đền. Harry Kane sau đó tận dụng thành công cơ hội trên chấm 11 m để mở tỷ số cho tuyển Anh. Đây được xem là bước ngoặt khiến Croatia rơi vào thế bám đuổi trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.

Ngoài tình huống dẫn đến bàn thua, Modric cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ảnh hưởng lên lối chơi. Theo Sofascore, cựu ngôi sao của Real Madrid chỉ có 33 lần chạm bóng trong 58 phút thi đấu. Anh không tung ra cú sút, không tạo ra đường chuyền quyết định nào và gần như không gây được mối đe dọa cho hàng thủ đối phương.

Modric rời sân sau chưa đầy một tiếng đồng hồ. Ảnh: Reuters.

Điểm tích cực hiếm hoi là tỷ lệ chuyền bóng hoàn hảo của Modric. Tiền vệ kỳ cựu thực hiện thành công cả 27 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 100%. Anh cũng có một đường chuyền dài thành công và hai pha bấm bóng chuẩn xác.

Tuy nhiên, những con số đẹp về khả năng phân phối bóng không thể che lấp thực tế rằng Croatia thiếu hoàn toàn sự sáng tạo ở khu vực trung tuyến.

Ở mặt trận phòng ngự, Modric cũng tỏ ra khá mờ nhạt. Anh không thực hiện bất kỳ pha tắc bóng hay đánh chặn nào, chỉ có hai lần chắn bóng và một pha thu hồi bóng.

Sự thiếu hiệu quả ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự khiến tiền vệ sinh năm 1985 chỉ nhận điểm 6 từ Sofascore, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn thường thấy.

Khi Croatia cần một thủ lĩnh để vực dậy đội bóng trước sức ép từ tuyển Anh, Modric lại có một ngày thi đấu dưới sức. Đây chắc chắn là điều mà HLV Zlatko Dalic sẽ phải tìm cách khắc phục trước những trận đấu tiếp theo tại World Cup 2026.

Video Croatia cân bằng tỷ số 1-1 trước Anh Cú dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm của Martin Baturina vào lưới tuyển Anh giúp Croatia gỡ hòa trong trận ra quân sáng 18/6.