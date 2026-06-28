Nổ súng sau trận đấu World Cup tại Massachusetts, 4 người bị thương

Ít nhất 4 người đã bị bắn sau khi hàng trăm người hâm mộ tụ tập ăn mừng sau trận đấu tại World Cup 2026 ở bang Massachusetts, Mỹ, làm dấy lên lo ngại về an ninh bên lề giải đấu.

Cổ động viên theo dõi trận đấu tại World Cup 2026. Ảnh minh họa: Bostonglobe.

Cảnh sát thành phố Brockton cho biết, vụ việc xảy ra ngay trước nửa đêm 27/6 (giờ địa phương), khi lực lượng chức năng nhận được nhiều tin báo về tiếng súng tại khu vực giao lộ gần sân vận động Gillette, nơi vừa diễn ra trận đấu giữa Pháp và Na Uy.

Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ít nhất 4 người bị trúng đạn và nhanh chóng đưa các nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, giới chức vẫn chưa công bố tình trạng sức khỏe của các nạn nhân cũng như chưa xác định được động cơ vụ nổ súng.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường ở Brockton, Massachusetts. Ảnh: New York Post

Cảnh sát cũng cho biết, chưa có đối tượng nào bị bắt giữ và cuộc điều tra đang được tiến hành. Nhà chức trách kêu gọi các nhân chứng hoặc những người có video ghi lại diễn biến vụ việc cung cấp thông tin để hỗ trợ điều tra. Hiện cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy vụ việc xảy ra bên trong sân vận động hay liên quan trực tiếp tới trận đấu.

Đây là một trong những sự cố an ninh nghiêm trọng tại World Cup 2026, trong bối cảnh chính quyền liên bang, các bang và lực lượng thực thi pháp luật đang triển khai các biện pháp an ninh quy mô lớn nhằm bảo đảm an toàn cho hàng triệu cổ động viên tham dự giải đấu.