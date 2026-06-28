Đội tuyển Hàn Quốc sẽ trở về quê nhà trong bầu không khí ảm đạm sau khi sớm dừng bước tại World Cup 2026.

Hàn Quốc hủy lễ đón tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) xác nhận không tổ chức bất kỳ lễ đón chính thức nào dành cho đội tuyển khi đặt chân xuống sân bay Incheon, đánh dấu lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ World Cup 2002. Theo kế hoạch, HLV Hong Myung-bo cùng một số tuyển thủ sẽ rời Guadalajara (Mexico), quá cảnh tại Mỹ trước khi trở về Hàn Quốc vào ngày 30/6.

KFA cho biết sẽ không tổ chức hoạt động chào đón tại sân bay như thông lệ. Những cầu thủ đang thi đấu cho các CLB nước ngoài sẽ trở về đội bóng chủ quản hoặc di chuyển tới quốc gia nơi họ đang thi đấu, trong khi liên đoàn vẫn tiếp tục sắp xếp lịch trình cho những thành viên còn lại của đội tuyển.

Đây là lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ đội tuyển Hàn Quốc trở về mà không có lễ đón chính thức. Ngay cả sau khi bị loại từ vòng bảng World Cup 2014 tại Brazil, KFA vẫn tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ. Tuy nhiên, khi đó HLV Hong Myung-bo và các học trò đã phải hứng chịu sự phản đối dữ dội từ các cổ động viên. Nhiều người ném kẹo yeot, loại kẹo truyền thống của Hàn Quốc thường được xem là biểu tượng của sự chế giễu hoặc chỉ trích, về phía ban huấn luyện.

Đến World Cup 2018, khi tuyển Hàn Quốc cũng dừng bước ngay từ vòng bảng, các cầu thủ và ban huấn luyện tiếp tục bị người hâm mộ ném trứng khi trở về quê nhà.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc chỉ xếp thứ 34 trong tổng số 48 đội tham dự và không thể giành quyền vào vòng knock-out.

Clip tuyển Hàn Quốc bị ném trứng gây sốt trở lại Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc bị ném trứng tại sân bay, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.