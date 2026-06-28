Martinez đang dùng sai Ronaldo?

HLV Miguel Santos cho rằng Cristiano Ronaldo vẫn đủ đẳng cấp tạo khác biệt, nhưng Bồ Đào Nha không nên để tiền đạo 41 tuổi thi đấu trọn vẹn mọi trận đấu.

Bồ Đào Nha khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng trận hòa không bàn thắng trước Colombia. Kết quả này đủ để thầy trò HLV Roberto Martinez giành vé vào vòng 32 đội, nhưng lại để ngôi đầu bảng K rơi vào tay đại diện Nam Mỹ.

Trên sân Hard Rock sáng 28/6, Bồ Đào Nha không còn thể hiện được hình ảnh của một ứng viên vô địch. Đội bóng áo bã trầu gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận, tạo ra ít cơ hội hơn đối thủ và chỉ giữ sạch lưới nhờ phong độ xuất thần của thủ môn Diogo Costa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, HLV Miguel Santos, cựu thuyền trưởng đội nữ SC Braga và từng là đồng nghiệp của Ruben Amorim, cho rằng trận hòa Colombia phơi bày nhiều vấn đề mà Roberto Martinez cần giải quyết trước khi bước vào vòng knock-out.

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, nếu chỉ nhìn vào kết quả, Bồ Đào Nha hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, xét về thế trận, Colombia mới là đội chơi tốt hơn.

"Colombia tạo ra gần gấp đôi số cơ hội ghi bàn so với Bồ Đào Nha. Với những gì diễn ra trên sân, trận hòa có lợi cho chúng tôi nhiều hơn là Colombia", Santos nhận định.

Thống kê trên sân phản ánh khá rõ đánh giá đó. Colombia liên tục gây sức ép bằng những pha lên bóng tốc độ ở hai biên, đặc biệt trong hiệp một. Nếu không có sáu pha cứu thua của Diogo Costa cùng bàn thắng bị VAR từ chối ở cuối trận, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể rời sân với thất bại.

Ronaldo vẫn là điểm tựa, nhưng không thể gánh cả trận đấu

Bên cạnh câu chuyện về lối chơi, Cristiano Ronaldo tiếp tục là tâm điểm của mọi cuộc tranh luận. Đội trưởng Bồ Đào Nha đá trọn vẹn 90 phút trước Colombia, đánh dấu trận thứ ba liên tiếp anh thi đấu hết thời gian chính thức tại vòng bảng. Dù chưa ghi bàn ở trận đấu này, Ronaldo vẫn nhận được nhiều sự tin tưởng từ Roberto Martinez.

Theo Miguel Santos, việc Ronaldo không lập công không phải vấn đề lớn. Điều đáng bàn nằm ở cách ban huấn luyện khai thác một cầu thủ đã bước sang tuổi 41.

"Tôi không nghĩ người hâm mộ nên kỳ vọng Ronaldo ghi bàn ở mọi trận đấu. Không cầu thủ nào trên thế giới làm được điều đó. Điều quan trọng là cậu ấy vẫn là một tiền đạo có chất lượng rất cao và luôn cống hiến hết khả năng", Santos nói.

Vị HLV này cho rằng nhiều ý kiến đang nhìn nhận Ronaldo theo hướng cực đoan. Khi anh ghi bàn, mọi lời khen được dành đến. Nhưng chỉ cần một trận tịt ngòi, những tranh cãi về việc có nên để Ronaldo đá chính lại xuất hiện.

Theo HLV Miguel Santos, bài toán lớn nhất của Bồ Đào Nha lúc này không phải Ronaldo, mà là cách Roberto Martinez sử dụng đội trưởng của mình.

Theo Santos, chất lượng chuyên môn của Ronaldo chưa bao giờ là điều cần nghi ngờ. Điều cần tính toán là làm thế nào để phát huy tối đa giá trị của một cầu thủ ở tuổi 41.

"Về mặt sinh lý học, một cầu thủ 41 tuổi không thể duy trì cường độ thi đấu giống người 25 hay 30 tuổi. Theo tôi, Ronaldo không nên đá trọn 90 phút trong cả ba trận vòng bảng", ông phân tích.

Đây cũng là điểm khác biệt lớn giữa Santos và Roberto Martinez.

Trong khi HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha vẫn trao trọn niềm tin cho đội trưởng, Santos cho rằng Ronaldo cần được quản lý thời lượng thi đấu khoa học hơn để giữ nền tảng thể lực cho giai đoạn quyết định của giải.

Theo ông, việc sử dụng Ronaldo nên phụ thuộc vào từng đối thủ thay vì áp dụng một công thức cố định.

Ở trận gặp Uzbekistan, đại diện Trung Á chủ động lùi sâu với khối phòng ngự thấp, tạo điều kiện để Ronaldo hoạt động nhiều hơn trong vùng cấm. Đó cũng là trận đấu anh chơi hiệu quả nhất kể từ đầu giải.

Ngược lại, trước CHDC Congo hay Colombia, hai đội đều sẵn sàng đẩy cao đội hình và tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trong bối cảnh đó, Santos cho rằng Bồ Đào Nha cần những cầu thủ giàu tốc độ và khả năng di chuyển hơn ở giai đoạn đầu trận, trước khi đưa Ronaldo vào sân ở thời điểm phù hợp.

Ông nhấn mạnh đây không phải câu chuyện về việc loại bỏ Ronaldo khỏi đội hình, mà là tìm ra cách sử dụng hiệu quả nhất cho chân sút giàu kinh nghiệm.

Roberto Martinez cần mạnh dạn thay đổi trước Croatia

Không chỉ băn khoăn về cách sử dụng Ronaldo, Miguel Santos còn cho rằng Bồ Đào Nha cần điều chỉnh nhiều chi tiết chiến thuật nếu muốn vượt qua Croatia ở vòng 32 đội.

Theo ông, vấn đề lớn nhất của đội tuyển nằm ở khả năng triển khai bóng. Trước Colombia, tốc độ luân chuyển bóng của Bồ Đào Nha không đủ cao để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Điều đó khiến đội tạo ra rất ít cơ hội thực sự nguy hiểm.

Cristiano Ronaldo vẫn là trụ cột của Bồ Đào Nha, nhưng cách phân phối thể lực cho tiền đạo 41 tuổi sẽ quyết định tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, Colombia liên tục khai thác khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ Bồ Đào Nha. Santos đặc biệt chỉ ra Joao Felix chưa duy trì được cường độ phòng ngự cần thiết ở hành lang trái, tạo điều kiện để Colombia tổ chức nhiều pha lên bóng nguy hiểm từ cánh này.

Ông cũng đánh giá Bồ Đào Nha đánh mất sự quyết liệt sau giờ nghỉ, điều từng xuất hiện ở trận gặp CHDC Congo.

"Đội giảm cường độ tranh chấp, giảm tốc độ luân chuyển bóng và cũng không còn đủ quyết liệt trong những pha đối đầu tay đôi", Santos nhận xét.

Một điểm sáng hiếm hoi là sự xuất hiện của Rafael Leao trong hiệp hai.

Tiền đạo thuộc biên chế AC Milan mang đến nguồn năng lượng mới với những pha đi bóng tốc độ và suýt ghi bàn ở cuối trận. Theo Santos, màn trình diễn đó đủ để Roberto Martinez cân nhắc trao cơ hội đá chính cho Leao hoặc ít nhất đưa anh vào sân sớm hơn ở trận gặp Croatia.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng cho rằng hàng thủ chưa phải khu vực cần thay đổi nhiều. Điều Roberto Martinez cần làm là làm mới tuyến giữa và hàng công để tăng cường tốc độ cũng như sức ép lên đối phương.

Sau khi chỉ đứng nhì bảng, Bồ Đào Nha rơi vào nhánh đấu khó hơn và sẽ đối đầu Croatia ngay ở vòng 32 đội. Nếu vượt qua đại diện Balkan, họ nhiều khả năng phải chạm trán Tây Ban Nha ở vòng tiếp theo.

HLV Miguel Santos cho rằng Bồ Đào Nha cần xây dựng một hệ thống linh hoạt để phát huy sự hiệu quả của Ronaldo.

Dù vậy, Miguel Santos vẫn nhìn thấy một điểm tích cực. Theo ông, việc gặp Croatia giúp Bồ Đào Nha đối đầu một đội tuyển châu Âu có điều kiện thích nghi khí hậu tương đồng, thay vì tiếp tục phải chạm trán các đối thủ Nam Mỹ vốn chơi rất tốt trong điều kiện thời tiết tại Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, lợi thế đó sẽ không mang nhiều ý nghĩa nếu Bồ Đào Nha không cải thiện chất lượng chuyên môn.

"Croatia là đội tuyển rất mạnh và các cầu thủ hai bên hiểu nhau rất rõ. Đây sẽ là trận đấu không có chỗ cho sai lầm. Bồ Đào Nha đủ khả năng giành chiến thắng, nhưng Croatia cũng hoàn toàn có thể làm được điều tương tự", Santos kết luận.

Những chia sẻ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho thấy bài toán lớn nhất của Roberto Martinez lúc này không nằm ở việc có nên tiếp tục đặt niềm tin vào Ronaldo hay không. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống đủ linh hoạt để phát huy tối đa giá trị của ngôi sao 41 tuổi, đồng thời giúp Bồ Đào Nha duy trì được cường độ và sự sắc bén trong suốt 90 phút.

Bởi ở vòng knock-out, nơi chỉ một khoảnh khắc cũng có thể quyết định số phận cả giải đấu, việc sử dụng Ronaldo hợp lý có thể trở thành khác biệt giữa một ứng viên vô địch và một đội bóng phải sớm dừng bước.