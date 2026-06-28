Kịch bản duy nhất để Ronaldo gặp Messi ở World Cup 2026

Việc Bồ Đào Nha chỉ đứng nhì bảng K khiến Cristiano Ronaldo và Lionel Messi chỉ có thể đối đầu nhau nếu cùng tiến tới trận chung kết World Cup 2026.

Messi và Ronaldo chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết.

Sáng 28/6, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 và buộc phải chấp nhận vị trí nhì bảng. Kết quả này khiến đại diện châu Âu bị đẩy sang nhánh đấu đối diện với Argentina, qua đó loại bỏ mọi kịch bản hai siêu sao gặp nhau trước trận đấu cuối cùng.

Với việc phân nhánh knock-out được xác định, Messi và Ronaldo sẽ chỉ có thể chạm trán nếu cả hai đội cùng tiến sâu và gặp nhau ở trận tranh chức vô địch. Đây được xem là kịch bản duy nhất còn lại cho cuộc đối đầu mang tính biểu tượng bậc nhất của bóng đá thế giới hiện đại.

Trong trường hợp cả hai đội đều vượt qua loạt trận vòng 32 đội, vòng 16 đội, tứ kết và bán kết, World Cup 2026 sẽ chứng kiến trận chung kết trong mơ giữa hai huyền thoại từng thống trị bóng đá hơn một thập kỷ qua.

Việc Bồ Đào Nha chỉ về nhì bảng khiến người hâm mộ phần nào tiếc nuối, khi nhiều người kỳ vọng hai siêu sao có thể sớm tái ngộ ở các vòng knock-out. Tuy nhiên, thể thức phân nhánh cố định của giải đấu buộc hai đội phải đi hai con đường hoàn toàn tách biệt.

Hiện tại, cả Argentina và Bồ Đào Nha đều vẫn được đánh giá là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán, World Cup 2026 hoàn toàn có thể khép lại bằng trận đấu mang tính lịch sử.

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