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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo đối mặt ngựa ô đáng sợ nhất World Cup

  • Thứ bảy, 27/6/2026 17:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo và Bồ Đào Nha đứng trước thử thách lớn mang tên Colombia. Đội bóng này nổi lên như ngựa ô đáng gờm nhất World Cup 2026 với dàn sao đạt phong độ cao.

Colombia là bài toán khó dành cho Ronaldo và đồng đội.

Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Colombia được đánh giá đáng chờ đợi nhất ở vòng bảng World Cup 2026. Tâm điểm là Cristiano Ronaldo và James Rodriguez. Nhưng nếu muốn tạo nên bất ngờ, Colombia khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi đang thi đấu thăng hoa là Daniel Munoz và Jefferson Lerma.

Dưới thời HLV Nestor Lorenzo, Munoz và Lerma trở thành nền tảng trong lối chơi của đội tuyển Colombia, tương tự vai trò của họ ở Crystal Palace. Trong khi James Rodriguez, Luis Diaz hay Luis Suarez đảm nhiệm khâu sáng tạo và ghi bàn, bộ đôi này là những người mang đến sự cân bằng, giúp đội bóng Nam Mỹ vận hành hiệu quả.

Munoz trải qua kỳ World Cup đáng nhớ. Hậu vệ cánh phải mở tỷ số trong chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan ở trận ra quân, trước khi ghi bàn quyết định giúp Colombia đánh bại CHDC Congo để giành vé vào vòng knock-out.

Phong độ ấn tượng ấy nối tiếp màn trình diễn thăng hoa cùng Crystal Palace. Ở đó, anh được bầu là Cầu thủ hay nhất và tỏa sáng trong trận chung kết FA Cup thắng Man City mùa 2024/25. Tới mùa giải vừa qua, anh giúp Palace vô địch Siêu cúp Anh và Europa Conference League.

Ở tuyến giữa, Lerma liên tục thể hiện giá trị bằng nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng tranh chấp mạnh mẽ. Chính sự cơ động của tiền vệ này giúp Colombia duy trì thế trận chắc chắn, đồng thời tạo điều kiện để các ngôi sao tấn công phát huy tối đa phẩm chất.

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James Rodriguez và đồng đội có thể gây khó khăn cho Bồ Đào Nha.

Trên hàng công, James Rodriguez vẫn là linh hồn sau khi ghi 3 bàn và kiến tạo 7 lần ở vòng loại World Cup, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Copa America 2024. Luis Diaz cũng duy trì phong độ bùng nổ với 26 bàn và 23 pha kiến tạo ở cấp CLB, còn Luis Suarez ghi tới 38 bàn cho Sporting Lisbon.

Sở hữu hàng công bùng nổ với 28 bàn ở vòng loại, chỉ kém Argentina, Colombia được xem là "ngựa ô" đáng gờm của giải đấu. Dù vậy, đội bóng Nam Mỹ vẫn bước vào World Cup 2026 mà không được đánh giá quá cao so các ứng viên vô địch.

Giờ đây, trước Bồ Đào Nha của Ronaldo, Colombia không chỉ kỳ vọng vào sự tỏa sáng của James hay Diaz. Họ còn trông đợi bộ đôi Munoz - Lerma tiếp tục đóng vai những người hùng thầm lặng, tạo nền tảng để "Los Cafeteros" viết tiếp hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026.

Trong khi đó, nếu không thắng Colombia, Ronaldo cùng các đồng đội sẽ kết thúc ở vị trí nhì bảng. Đối thủ của họ tại vòng 32 đội sẽ là đội nhì bảng L, gồm Ghana, Anh hoặc Croatia. Ngược lại, Colombia sẽ chạm trán đội xếp thứ 3 bảng E/I hoặc L.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Colombia sẽ diễn ra vào lúc 6h30 ngày 28/6.

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