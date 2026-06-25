Son Heung-min kém Ronaldo 8 tuổi nhưng đã quá già?

Người hâm mộ gần như không còn nhận ra Son Heung-min của World Cup 2026. Chỉ một năm trước, anh vẫn là thủ lĩnh không thể thay thế, nhưng thời gian khiến mọi thứ đổi khác nhanh.

Son Heung-min mặc áo số 7 nhưng không giống Ronaldo.

Một năm trước World Cup 2026, Son Heung-min đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ khi rời Tottenham ngay sau chức vô địch Europa League để chuyển sang Mỹ thi đấu.

Khi Son Heung-min quyết định chuyển sang MLS thi đấu sau khi cùng Tottenham giành chức vô địch Europa League, nhiều người cho rằng đó là lựa chọn mang tính thương mại nhiều hơn chuyên môn. Nhưng nhìn lại từ góc độ hiện tại, có lẽ tiền đạo người Hàn Quốc đã có những tính toán xa hơn.

Một năm chuẩn bị cho World Cup và kết quả ngã ngửa

World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Việc sang Mỹ thi đấu trước một năm giúp Son có thời gian làm quen với khí hậu, điều kiện sinh hoạt, lịch trình di chuyển và môi trường bóng đá Bắc Mỹ. Đây là lợi thế mà không nhiều cầu thủ châu Á có được.

Ngoài yếu tố chuyên môn, Son cũng có thể hy vọng việc thi đấu tại MLS sẽ giúp anh mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường Mỹ. Lionel Messi biến Argentina thành đội tuyển được yêu thích bậc nhất tại Bắc Mỹ nhờ hiệu ứng từ Inter Miami.

Son có lẽ cũng mong tạo ra một làn sóng tương tự cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch.

Son đánh mất chính mình tại World Cup 2026.

Trong màu áo LA Galaxy mùa giải 2026, Son trải qua thời gian đáng thất vọng nhất sự nghiệp. Sau 13 trận với hơn 1.000 phút thi đấu, anh không ghi nổi bàn thắng nào dù tung ra tới 39 cú dứt điểm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3,18 cho thấy vấn đề không nằm ở việc thiếu cơ hội mà là khả năng tận dụng cơ hội đã suy giảm đáng kể.

Tám pha kiến tạo phần nào giúp Son tránh khỏi những chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, đối với một cầu thủ từng là Vua phá lưới Premier League và được xem là biểu tượng tấn công của bóng đá châu Á, việc "tịt ngòi" kéo dài vẫn là điều khó chấp nhận.

Người hâm mộ Hàn Quốc hy vọng World Cup sẽ là nơi Son tìm lại chính mình khi được chơi bên cạnh những đồng đội quen thuộc. Nhưng những gì diễn ra trên sân lại khiến nỗi thất vọng càng lớn hơn.

Sau hai trận gặp CH Czech và Mexico, Son không ghi bàn, không kiến tạo và gần như không tạo ra bất kỳ dấu ấn chuyên môn nào đáng kể. Đến trận quyết định gặp Nam Phi, HLV Hong Myung-bo thậm chí phải để anh ngồi dự bị trong hiệp một.

Sau hai trận gặp CH Czech và Mexico, Son không ghi bàn, không kiến tạo và gần như không tạo ra bất kỳ dấu ấn chuyên môn nào đáng kể.

Đó là hình ảnh khó tin với người từng nhiều năm là linh hồn của tuyển Hàn Quốc. Nhiều khả năng, đó cũng là trận cuối cùng của Son tại World Cup.

Son Heung-min thiếu tham vọng như Ronaldo?

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là Son mới 33 tuổi. Trong bóng đá hiện đại, đây không còn là độ tuổi bị xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp.

World Cup 2026 đang chứng kiến sự thống trị của những lão tướng. Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 vừa lập kỷ lục ghi bàn tại sáu kỳ World Cup liên tiếp. Lionel Messi ở tuổi 39 vẫn là thủ lĩnh tuyệt đối của Argentina và tiếp tục phá các kỷ lục ghi bàn. Luka Modric bước sang tuổi 41 nhưng vẫn là bộ não của Croatia, còn Edin Dzeko ở tuổi 40 vẫn lĩnh xướng hàng công Bosnia và Herzegovina.

Có lẽ đây không phải là vấn đề của riêng Son mà của các cầu thủ châu Á. Người hâm mộ rất hiếm thấy các cầu thủ châu Á có thể thi đấu trường tồn như Modric, Messi hay Ronaldo. Có lẽ thể chất của các cầu thủ châu Âu tốt hơn, phương pháp rèn luyện thể lực từ nhỏ của họ khoa học hơn hay cũng có thể là vấn đề tâm lý.

Son chưa già theo tiêu chuẩn của bóng đá ngày nay, nhưng những gì đang diễn ra cho thấy cơ thể và phong độ của anh có thể đã không còn ở đỉnh cao như trước. Giá 1 năm trước, Son đừng vội rời Tottenham, vẫn tập luyện và thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao thì có thể World Cup lần này anh vẫn tỏa sáng.

Nhưng tâm lý của người châu Á là hay nghĩ về chuyện "biết dừng đúng lúc", "biết tiết chế vinh quang" nên đôi khi không dám đẩy tham vọng đi xa hơn. Có lẽ Son là như vậy, Son không giàu tham vọng như Ronaldo.

Son không muốn mất hào quang và vinh quang ở Tottenham nên ra đi khi ở đỉnh cao. Nhưng anh không sụp ở nước Anh mà là gục ngã ở Mỹ, trong màu áo Hàn Quốc.