Biểu cảm gây bão của Son trong trận thua Nam Phi

Sắc mặt đầy cảm xúc của Son Heung-min trở thành hình ảnh tiêu biểu cho ngày Hàn Quốc gây thất vọng khi thua Nam Phi với tỷ số 0-1 ở lượt cuối bảng A World Cup 2026.

Sáng 25/6, World Cup 2026 chứng kiến một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất của tuyển Hàn Quốc dưới thời HLV Hong Myung-bo. Trước trận gặp Nam Phi, đội bóng xứ kim chi chỉ cần một kết quả hòa để tự quyết tấm vé đi tiếp với vị trí nhì bảng A. Thế nhưng, họ lại để đối thủ bị đánh giá thấp hơn đánh bại và rơi xuống vị trí thứ ba.

Hàn Quốc giờ không còn quyền tự quyết. Họ phải trông chờ vào kết quả của các bảng còn lại và hy vọng đi tiếp với vị trí trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Giữa bầu không khí nặng nề ấy, gương mặt của Son Heung-min nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Hàn Quốc. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tiền đạo sinh năm 1992 ngoái đầu nhìn về phía sân với ánh mắt ngỡ ngàng, pha lẫn sự bất lực và khó hiểu.

Một CĐV Hàn Quốc chia sẻ hình ảnh này trên diễn đàn fmkorea cho rằng đây là biểu cảm hiếm thấy của thủ quân tuyển Hàn Quốc trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Son không đá chính trước Nam Phi. Ngôi sao số một của bóng đá Hàn Quốc chỉ được tung vào sân đầu hiệp hai để thay Hwang Hee-chan khi đội nhà gặp bế tắc. Sự xuất hiện của anh giúp hàng công Hàn Quốc chơi năng nổ hơn, nhưng không đủ để thay đổi cục diện.

Sau trận đấu, bài đăng nói trên tràn ngập những bình luận chỉ trích lối chơi của đội tuyển Hàn Quốc. Người hâm mộ đặc biệt thất vọng với cách triển khai tấn công đơn điệu, phụ thuộc vào những quả tạt thiếu hiệu quả dù trong đội hình có nhiều cầu thủ kỹ thuật như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Hwang In-beom.

Không ít ý kiến cho rằng biểu cảm của Son phản ánh chính tâm trạng chung của các tuyển thủ trên sân. Hàn Quốc sở hữu nhiều cá nhân chất lượng nhưng lại không tạo được thế trận đủ sức áp đặt trước Nam Phi. Những pha phối hợp rời rạc cùng cách tiếp cận thận trọng khiến đội bóng châu Á phải trả giá đắt.

Hình ảnh đầy thất thần của Son Heung-min có thể sẽ là một trong những khoảnh khắc được nhắc lại nhiều nhất sau thất bại gây sốc của "Chiến binh Taegeuk" tại World Cup 2026.

Video tình huống khiến Son Heung-min thất thần Hai pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Rangel giúp Mexico bảo toàn tỷ số 1-0 đến hết trận trước Hàn Quốc sáng 19/6.