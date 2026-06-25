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Thể thao World Cup 2026

Điều chưa từng xảy ra với Son Heung-min

  • Thứ năm, 25/6/2026 08:54 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Sáng 25/6, Son Heung-min không có tên trong đội hình xuất phát khi Hàn Quốc chạm trán Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026.

Son Heung-min lần đầu tiên phải dự bị.

Theo quyết định của HLV Hong Myung-bo, ngôi sao thuộc biên chế Tottenham sẽ bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị vì lý do chiến thuật. Dù hoàn toàn khỏe mạnh, Son chưa thể hiện được phong độ tốt nhất trong 2 lượt trận đầu tiên, khiến ban huấn luyện lựa chọn phương án sử dụng anh như một siêu dự bị nhằm tạo đột biến trong hiệp hai.

Sau khi vươn mình trở thành ngôi sao hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc, Son nhanh chóng khẳng định vị thế thủ lĩnh tuyệt đối và được trao tấm băng đội trưởng tuyển quốc gia. Thế nhưng, việc phải ngồi dự bị trong trận đấu then chốt gặp Nam Phi lại là khoảnh khắc chưa từng xuất hiện trong sự nghiệp World Cup của chân sút kỳ cựu này.

Kể từ lần đầu góp mặt ở World Cup 2014, Son ra sân trong toàn bộ 12 trận đấu của Hàn Quốc tại 4 kỳ World Cup liên tiếp, trước trận gặp Nam Phi. Không chỉ góp mặt đều đặn, ngôi sao sinh năm 1992 còn đá chính ở tất cả trận đấu và chỉ bị thay ra vỏn vẹn 4 lần.

Do đó, cuộc chạm trán với Nam Phi đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên trong sự nghiệp dự World Cup, Son không có tên trong đội hình xuất phát và phải theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Việc Son lần đầu tiên phải ngồi dự bị tại một trận đấu World Cup cho thấy HLV Myung-bo sẵn sàng đưa ra những quyết định mạnh tay nhằm hướng tới mục tiêu giành vé vào vòng knock-out.

Highlights Mexico 1-0 Hàn Quốc Mexico đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở trận đấu sáng 19/6 để tiến thêm một bước dài tới vòng knock-out, trong khi đại diện châu Á tự đẩy mình vào thế khó trước lượt trận cuối bảng A.

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Minh Nghi

Son Heung-min Son Heung-min Tuyển Nam Phi Son Heung-min

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