Đội đầu tiên vào vòng knock-out World Cup với vị trí thứ 3

Sáng 25/6, Bosnia & Herzegovina giành quyền vòng knock-out World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Qatar ở lượt trận cuối bảng B.

Bosnia & Herzegovina xuất sắc vượt qua vòng bảng.

Kết quả giúp đại diện Đông Âu giành vị trí thứ 3 chung cuộc và biến họ thành đội tuyển đầu tiên đoạt vé đi tiếp với tư cách một trong 8 đội hạng 3 có thành tích tốt. Với việc chỉ có tối đa 7 đội hạng 3 khác khả năng kết thúc với số điểm tốt hơn Bosnia, đại diện Đông Âu không còn nguy cơ rơi khỏi top 8.

Trong trận đấu quyết định, Bosnia thể hiện sự hiệu quả đáng nể. Kerim Alajbegovic và Ermin Mahmic lần lượt lập công, trước khi Qatar phải nhận thêm bàn thua từ tình huống phản lưới nhà của Mahmoud Abunada. Chiến thắng 3-1 đủ để Bosnia vượt lên trong cuộc đua giữa các đội đứng thứ 3.

Theo The Athletic, khả năng Bosnia chạm trán tuyển Mỹ ở vòng knock-out lên tới hơn 99%. Nếu kịch bản này xảy ra, đại diện CONCACAF sẽ đối mặt với một đối thủ không dễ bị khuất phục dù không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật.

Bosnia không nhận được nhiều kỳ vọng khi bước vào World Cup 2026, nhưng gây ấn tượng nhờ tinh thần chiến đấu bền bỉ. Thất bại trước Thụy Sĩ là trận thua duy nhất của họ trong 11 lần ra sân gần nhất. Đội bóng vùng Balkan không mạnh về chiều sâu đội hình hay khả năng tấn công, song luôn biết cách tạo khác biệt từ các tình huống cố định.

Một trong những cái tên đáng chú ý nhất của Bosnia là Esmir Bajraktarevic. Tiền vệ này sinh ra và trưởng thành tại Mỹ, từng khoác áo các đội trẻ cũng như một lần ra sân cho đội tuyển Mỹ trước khi quyết định chuyển sang đại diện quê hương của cha mẹ.

Bên cạnh đó, thủ thành Nikola Vasilj cũng được xem là "hung thần penalty" nhờ thành tích cản phá luân lưu ấn tượng. Nếu Bosnia thực sự chạm trán tuyển Mỹ ở vòng knock-out, đây sẽ là đối thủ mà thầy trò Mauricio Pochettino không thể xem thường.

Bosnia chắc chắn nằm trong top 8 đội hạng 3 có thành tích tốt.