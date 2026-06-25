Kỳ tích của tuyển Thụy Sĩ

Tuyển Thụy Sĩ tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển ổn định nhất thế giới khi lần thứ 4 liên tiếp góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Thụy Sĩ duy trì phong độ ấn tượng ở World Cup.

Sáng 25/6, chiến thắng 2-1 trước Canada ở lượt cuối bảng B World Cup 2026 giúp đại diện châu Âu giành vé đi tiếp và đưa họ vào nhóm những đội tuyển sở hữu thành tích đáng nể nhất trong hơn một thập kỷ qua. Kể từ năm 2014, Thụy Sĩ chưa từng bị loại sau vòng bảng ở bất kỳ kỳ World Cup nào.

Thành tích này giúp đội bóng áo đỏ gia nhập nhóm "tinh hoa" của bóng đá thế giới. Trong giai đoạn World Cup 2014 đến nay, chỉ 3 ông lớn Brazil, Argentina và Pháp duy trì được chuỗi 4 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng. Giờ đây, Thụy Sĩ cũng góp mặt trong danh sách đặc biệt ấy.

Hành trình ấn tượng của Thụy Sĩ bắt đầu tại World Cup 2014 trên đất Brazil. Họ vượt qua vòng bảng trước khi dừng bước đầy tiếc nuối ở vòng 1/8 sau thất bại tối thiểu trước Argentina.

Bốn năm sau tại Nga, Thụy Sĩ tiếp tục giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng sau Brazil, trước khi bị Thụy Điển loại ở vòng knock-out.

Đến World Cup 2022 tại Qatar, kịch bản quen thuộc một lần nữa lặp lại. Đại diện châu Âu tiếp tục vượt qua vòng bảng nhưng không thể tiến xa hơn khi để thua Bồ Đào Nha tại vòng 16 đội.

Tại World Cup 2026, Thụy Sĩ chứng minh sự bền bỉ và ổn định đáng nể. Dù không được xếp vào nhóm ứng viên vô địch, đội bóng này vẫn biết cách hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất ở vòng bảng để duy trì sự hiện diện tại giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Bốn kỳ World Cup liên tiếp góp mặt ở vòng knock-out là minh chứng cho sức mạnh tập thể, tính kỷ luật và sự ổn định mà bóng đá Thụy Sĩ xây dựng trong nhiều năm qua.

Thụy Sĩ nhân đôi cách biệt trước Canada Manzambi dứt điểm tung lưới chủ nhà Canada nâng tỷ số lên 2-0 cho Thụy Sỹ tại lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.