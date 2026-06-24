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Thể thao World Cup 2026

Tình thế ở bảng B World Cup 2026

  • Thứ tư, 24/6/2026 19:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với cùng 4 điểm sau một chiến thắng và một trận hòa, Canada và Thụy Sĩ đang nắm quyền tự quyết tại bảng B World Cup 2026

Canada nắm lợi thế ở bảng B.

Đáng chú ý, cuộc đối đầu trực tiếp giữa Canada và Thụy Sĩ vào rạng sáng 25/6 có thể tạo ra một kịch bản đặc biệt. Chỉ cần chia điểm, cả hai sẽ cùng giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhất nhì bảng đấu, bất chấp kết quả trận đấu còn lại giữa Bosnia & Herzegovina và Qatar.

Canada hiện dẫn đầu bảng nhờ hiệu số vượt trội (+6). Sau trận hòa 1-1 với Bosnia & Herzegovina ở ngày ra quân, đội chủ nhà tạo nên màn hủy diệt khi đè bẹp Qatar 6-0. Chiến thắng tưng bừng giúp đại diện Bắc Mỹ nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu.

Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng thể hiện phong độ ấn tượng. Sau khi bị Qatar cầm hòa 1-1, đội bóng châu Âu nhanh chóng khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina để vươn lên vị trí thứ 2 với hiệu số +3.

Ở chiều ngược lại, Bosnia & Herzegovina và Qatar rơi vào tình thế ngặt nghèo. Cả hai mới có 1 điểm và không còn quyền tự quyết. Muốn nuôi hy vọng đi tiếp, họ buộc phải giành chiến thắng ở lượt trận cuối.

Trên lý thuyết, Bosnia & Herzegovina có thể chen chân vào top 2 nếu đánh bại Qatar và đồng thời Canada thua đậm Thụy Sĩ. Ngược lại, Qatar cần thắng Bosnia & Herzegovina với cách biệt lớn, đồng thời hy vọng Canada đánh bại Thụy Sĩ để tạo ra cuộc đua hiệu số.

Tuy nhiên, với khoảng cách về điểm số và hiệu số bàn thắng bại, khả năng xảy ra địa chấn là không cao. Mục tiêu thực tế hơn với Bosnia & Herzegovina và Qatar có lẽ là giành chiến thắng để nâng tổng điểm lên 4, qua đó cạnh tranh suất đi tiếp dành cho 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

Canada anh 1

Thứ hạng bảng B hiện tại.
Highlights Canada 6-0 Qatar Canada tạo màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Qatar 6-0 ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.

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Minh Nghi

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