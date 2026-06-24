Bức ảnh 17 năm chứng tỏ đẳng cấp của Ronaldo

Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến người hâm mộ phải nhắc đến sự bền bỉ của mình sau chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan tại World Cup 2026.

Ronaldo trải qua kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Trận đấu ở bảng K rạng sáng 24/6 chứng kiến cú đúp của Ronaldo vào lưới Uzbekistan, góp công mang về 3 điểm cho Bồ Đào Nha. Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, một câu chuyện đặc biệt về màn tái ngộ giữa CR7 và các cầu thủ Uzbekistan cũng được truyền thông thế giới nhắc đến.

Năm 2009, khi Ronaldo đang ở giai đoạn đỉnh cao trong màu áo MU và chuẩn bị gia nhập Real Madrid, anh từng chụp ảnh lưu niệm cùng một nhóm cầu thủ trẻ của Uzbekistan. Trong số này có Dostonbek Khamdamov và Rustam Ashurmatov, khi đó mới 13 tuổi và chỉ có thể ngưỡng mộ CR7 như một thần tượng từ xa.

17 năm sau, cả Khamdamov và Ashurmatov đều trở thành tuyển thủ quốc gia Uzbekistan và góp mặt tại World Cup 2026. Đáng chú ý, Ashurmatov còn trực tiếp ra sân đối đầu với chính Ronaldo.

Bức ảnh sau 17 năm của Ronaldo gây chú ý. Ảnh: 433

Trong khi những cậu bé năm nào đã trưởng thành, trải qua cả một hành trình dài để chạm tới sân khấu World Cup, Ronaldo vẫn hiện diện ở đó. Không những vậy, anh còn tiếp tục ghi bàn và đóng vai trò đầu tàu của tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41.

Bức ảnh năm 2009 được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội ngay sau trận đấu đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Nó phản ánh rõ nét tuổi thọ sự nghiệp hiếm có của Ronaldo, người đã thi đấu đỉnh cao qua nhiều thế hệ cầu thủ khác nhau.

Khi Ashurmatov và Khamdamov hoàn thành giấc mơ World Cup, Ronaldo vẫn tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình, một hành trình kéo dài qua nhiều thế hệ và dường như vẫn chưa có điểm dừng.

Ronaldo khiến Ishowspeed phát cuồng Phản ứng của YouTuber kiêm nhà sản xuất người Mỹ sau màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo ở hiệp 1 trận đấu với Uzbekistan rạng sáng 24/6 nhanh chóng được lan truyền trên X.