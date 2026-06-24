Kịch bản ác mộng khi Nhật Bản đi tiếp ở World Cup 2026

Tuyển Nhật Bản đang đứng trước viễn cảnh phải chạm trán những đối thủ mạnh ngay từ vòng 32 đội World Cup 2026.

Nhật Bản rơi vào nhánh đấu khó ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sau 2 lượt trận tại bảng F World Cup 2026, Nhật Bản đứng thứ nhì khi có cùng 4 điểm với Hà Lan nhưng kém hiệu số. Đây cũng là hai đội chính thức giành vé đi tiếp ở bảng đấu này.

Vấn đề lúc này của tuyển Nhật Bản là tính toán đối thủ tiếp theo ở vòng 32 đội. Theo phân nhánh, trong trường hợp giành ngôi đầu bảng F, Nhật Bản sẽ chạm trán đội xếp nhì bảng C (hiện tại là Morocco).

Đại diện châu Phi không còn là cái tên dễ chịu sau những bước tiến mạnh mẽ trong vài năm gần đây, đặc biệt nhờ lối chơi giàu tốc độ, thể lực và khả năng phản công rất khó chịu. Tại World Cup 2022, Morocco từng vào đến bán kết trước khi bị Pháp khuất phục.

Nhật Bản đặt tham vọng vượt qua vòng 16 đội năm nay. Ảnh: Reuters.

Trong trường hợp Nhật Bản chỉ cán đích ở vị trí thứ hai, thách thức còn lớn hơn rất nhiều khi phải đụng độ đội nhất bảng C (hiện tại là Brazil). Đội bóng Nam Mỹ luôn được xem là ứng viên vô địch ở mọi kỳ World Cup, sở hữu dàn nhân sự ở đẳng cấp cao. Nếu kịch bản này xảy ra, Nhật Bản sẽ phải bước vào một trong những trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải.

Ngay cả khả năng xếp thứ ba cũng không mang đến sự dễ thở cho đại diện châu Á. Khi đó, đối thủ chờ đợi Nhật Bản nhiều khả năng sẽ là Pháp hoặc Na Uy, hai đội tuyển đang tranh chấp ngôi đầu bảng I. Pháp là á quân thế giới và luôn sở hữu dàn sao hàng đầu, trong khi Na Uy cũng nổi lên như một tập thể giàu sức mạnh với nhiều cá nhân có thể tạo khác biệt.

Rõ ràng, World Cup 2026 đang mở ra cho Nhật Bản một chặng đường đầy thử thách. Dù gặp Morocco, Brazil, Pháp hay Na Uy, “Samurai xanh” đều sẽ phải chơi với hơn 100% khả năng nếu muốn tiếp tục nuôi giấc mơ tiến sâu.

Highlights Tunisia 0-4 Nhật Bản Nhật Bản có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia tại lượt đấu thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.