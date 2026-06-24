Brazil bỏ áo đỏ vào phút chót

FIFA chấp thuận cho tuyển Brazil đổi trang phục thủ môn sang màu xanh lá sau yêu cầu trực tiếp từ Chủ tịch CBF Samir Xaud trước trận gặp Scotland tại World Cup 2026.

Trang phục thi đấu ban đầu của FIFA về các mẫu áo đấu cho trận Brazil gặp Scotland.

Chỉ ít giờ trước cuộc đối đầu với Scotland ở lượt cuối bảng C World Cup 2026, tuyển Brazil bất ngờ thay đổi phương án trang phục thi đấu cho các thủ môn. Theo kế hoạch ban đầu được FIFA công bố, các thủ môn Brazil gồm Alisson Becker, Ederson Moraes và Weverton sẽ ra sân với bộ áo đấu màu đỏ hoàn toàn, bao gồm áo, quần và tất.

Tuy nhiên, phương án này bị hủy vào phút chót. Thay vào đó, các thủ môn Selecao sẽ sử dụng bộ trang phục màu xanh lá trong trận đấu diễn ra ngày 25/6.

Nguồn tin từ truyền thông Brazil cho biết quyết định thay đổi xuất phát từ yêu cầu của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) Samir Xaud. Do tuyển Scotland không sử dụng màu sắc gây xung đột với bộ đồ xanh lá của thủ môn Brazil, FIFA đồng ý cho đội bóng Nam Mỹ điều chỉnh trang phục.

Đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch Samir Xaud thể hiện quan điểm cứng rắn liên quan đến màu sắc trên áo đấu đội tuyển quốc gia. Năm 2025, ông từng phản đối kế hoạch sử dụng mẫu áo đấu phụ màu đỏ do Nike phát triển cho tuyển Brazil.

Trang phục thi đấu chính thức cho trận Brazil gặp Scotland.

Khi đó, người đứng đầu CBF khẳng định quyết định của mình không liên quan đến yếu tố chính trị mà xuất phát từ mong muốn bảo vệ bản sắc truyền thống của đội tuyển.

“Xanh dương, vàng, xanh lá và trắng là những màu sắc trên quốc kỳ Brazil. Đó mới là những màu sắc cần được tôn trọng. Tôi phản đối áo đỏ không phải vì chính trị. Mẫu áo đó thực sự đã bước vào giai đoạn sản xuất và tôi phải tổ chức cuộc họp khẩn với Nike để yêu cầu dừng lại”, Samir Xaud từng phát biểu.

Điều đáng chú ý là màu đỏ không hoàn toàn xa lạ với các thủ môn Brazil. Trong quá khứ, những người gác đền của "Selecao" từng nhiều lần sử dụng trang phục đỏ, đặc biệt ở giai đoạn 2013 và 2014. Thủ thành Julio Cesar cũng từng mặc áo đỏ trong các trận đấu quan trọng của đội tuyển.

Trước Scotland, các cầu thủ Brazil sẽ ra sân với bộ trang phục truyền thống gồm áo vàng, quần trắng và tất trắng, trong khi các thủ môn chuyển sang màu xanh lá theo quyết định mới nhất của CBF.

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