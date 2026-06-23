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Thể thao

Vợ chồng Casemiro khóc trong lời chia tay MU

  • Thứ ba, 23/6/2026 06:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Casemiro bật khóc trong ngày chia tay Manchester United, khi tiền vệ người Brazil cùng gia đình quyết định khép lại hành trình 4 năm đầy thăng trầm tại Old Trafford.

Casemiro đầy cảm xúc trong video chia tay MU.

Casemiro đã nói lời chia tay Manchester United bằng những giọt nước mắt. Trong bộ phim tài liệu tri ân do CLB thực hiện, tiền vệ người Brazil không giấu được cảm xúc khi nhìn lại quãng thời gian khoác áo "Quỷ đỏ".

Bộ phim ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Casemiro tại Old Trafford, từ các danh hiệu cho đến những giai đoạn khó khăn. Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo MU, cựu sao Real Madrid nghẹn ngào khi được hỏi về cảm xúc của mình.

“Tôi cần nói lời cảm ơn vì đó là 4 năm tuyệt vời. Tôi yêu CLB này, yêu các cổ động viên và những con người ở đây. Cảm ơn rất nhiều”, Casemiro chia sẻ trong nước mắt.

Không chỉ Casemiro, vợ anh là Anna cũng xúc động khi nhắc đến quyết định rời Manchester. Theo cô, đây là lựa chọn không hề dễ dàng với cả gia đình.

“Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và phải đưa ra quyết định khó khăn này. Tôi nghĩ đây là cái kết của một chương rất đẹp. Tình cảm mà người hâm mộ dành cho Casemiro thật đặc biệt. Chúng tôi cảm thấy trống vắng khi phải rời đi”, Anna tâm sự.

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Vợ Casemiro xúc động nói lời chia tay MU.

Trong những tuần cuối cùng ở Old Trafford, Casemiro liên tục nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Những tiếng hô “One more year” vang lên trên khán đài cho thấy tình cảm mà người hâm mộ MU dành cho tiền vệ 34 tuổi, bất chấp phong độ của anh có thời điểm bị đặt dấu hỏi.

Gia nhập Manchester United từ Real Madrid năm 2022, Casemiro có 111 lần ra sân và ghi 15 bàn thắng. Anh góp công giúp đội bóng giành FA Cup và League Cup trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động.

Theo truyền thông Anh, MU quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng trị giá 375.000 bảng mỗi tuần với Casemiro. Sau World Cup 2026, tiền vệ người Brazil được cho là sẽ gia nhập Inter Miami CF theo dạng chuyển nhượng tự do. Nếu thương vụ hoàn tất, Casemiro sẽ tái ngộ siêu sao Lionel Messi tại MLS, khép lại một hành trình đáng nhớ trong màu áo Manchester United.

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Đào Trần

Casemiro Tuyển Brazil MU Anna Inter Miami Manchester United

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