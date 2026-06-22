Inter Miami gặp rắc rối với Casemiro

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Casemiro sẽ chuyển tới Inter Miami sau World Cup 2026.
Khoản chi phí bất ngờ này xuất phát từ "Quyền ưu tiên ký hợp đồng", một quy định đặc thù của giải MLS. Theo đó, mỗi câu lạc bộ được phép đưa tối đa 5 cầu thủ vào danh sách chuyển nhượng ưu tiên của mình.
Do LA Galaxy đăng ký tên Casemiro trước đó, câu lạc bộ này sẽ nắm giữ quyền ưu tiên đàm phán với tiền vệ người Brazil. Để giành quyền ký hợp đồng, Inter Miami buộc phải trả tiền bồi thường cho đội bóng Los Angeles vì vi phạm luật.
Trước Casemiro, một trường hợp tương tự xảy ra khi Marco Reus gia nhập LA Galaxy từ Borussia Dortmund vào đầu năm 2024. Khi đó, LA Galaxy cũng phải trả 400.000 USD cho Charlotte FC để mua lại quyền ưu tiên đối với cầu thủ người Đức.
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