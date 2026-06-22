Inter Miami gặp rắc rối với Casemiro

Dù sở hữu Casemiro dưới dạng chuyển nhượng tự do, Inter Miami vẫn phải trả 750.000 bảng cho LA Galaxy để mua lại quyền ưu tiên đàm phán theo quy định tại MLS.

Casemiro sẽ chuyển tới Inter Miami sau World Cup 2026.

Khoản chi phí bất ngờ này xuất phát từ "Quyền ưu tiên ký hợp đồng", một quy định đặc thù của giải MLS. Theo đó, mỗi câu lạc bộ được phép đưa tối đa 5 cầu thủ vào danh sách chuyển nhượng ưu tiên của mình.

Do LA Galaxy đăng ký tên Casemiro trước đó, câu lạc bộ này sẽ nắm giữ quyền ưu tiên đàm phán với tiền vệ người Brazil. Để giành quyền ký hợp đồng, Inter Miami buộc phải trả tiền bồi thường cho đội bóng Los Angeles vì vi phạm luật.

Nguồn tin từ The Mirror cho biết Casemiro ban đầu tiến hành thảo luận với LA Galaxy và nhận được những đề nghị hấp dẫn. Tuy nhiên, sau một chuyến thăm gia đình tại Miami, cựu sao Real Madrid thay đổi quyết định và chọn gia nhập đội bóng của chủ tịch David Beckham.

Dự kiến, thương vụ sẽ chính thức được kích hoạt trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo của MLS, kéo dài từ ngày 13/7 đến ngày 2/9. Quy trình "Quyền ưu tiên" dù gây tranh cãi nhưng vốn là một phần không thể thiếu trong cơ cấu vận hành của MLS nhằm duy trì sự cân bằng giữa các đội bóng.

Trước Casemiro, một trường hợp tương tự xảy ra khi Marco Reus gia nhập LA Galaxy từ Borussia Dortmund vào đầu năm 2024. Khi đó, LA Galaxy cũng phải trả 400.000 USD cho Charlotte FC để mua lại quyền ưu tiên đối với cầu thủ người Đức.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.