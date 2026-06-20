Casemiro về chung đội Messi

Nhà báo Fabrizio Romano chính thức xác nhận Inter Miami hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Casemiro sau khi anh rời Manchester United.

Sau khi khép lại hành trình 4 năm tại Manchester United vào cuối mùa giải 2025/26, ngôi sao người Brazil sẽ gia nhập đại diện MLS theo dạng chuyển nhượng tự do. Hiện tại, các bên đã đạt được thỏa thuận miệng và tiến tới những công đoạn cuối cùng về thủ tục giấy tờ. Thông báo chính thức dự kiến được đội chủ sân Chase phát đi trong thời gian ngắn tới đây.

Theo các nguồn tin thân cận, cơ hội được sát cánh cùng siêu sao Lionel Messi là yếu tố mang tính quyết định, thúc đẩy Casemiro lựa chọn Inter Miami làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

Sự ra đi của Casemiro tại Old Trafford diễn ra êm đẹp sau khi anh và ban lãnh đạo Manchester United đồng thuận không gia hạn hợp đồng. Trong suốt thời gian khoác áo "Quỷ đỏ", tiền vệ sinh năm 1992 để lại những dấu ấn đậm nét về đẳng cấp và kinh nghiệm.

Sự xuất hiện của tuyển thủ Brazil được kỳ vọng sẽ gia cố đáng kể sức mạnh cho tuyến giữa của Inter Miami. Với bản lĩnh của một cầu thủ từng nhiều lần bước lên đỉnh châu Âu, anh được dự báo sẽ trở thành chốt chặn tin cậy, giúp đội bóng của chủ tịch David Beckham chinh phục các danh hiệu lớn tại khu vực Bắc Mỹ trong mùa giải tới.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.