Ronaldo Nazario: Bằng tuổi Messi, tôi giải nghệ 4 năm, nặng 120 kg rồi

Huyền thoại Brazil Ronaldo Nazario dành những lời có cánh cho Lionel Messi sau khi thủ quân Argentina trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Huyền thoại Ronaldo Nazario thán phục trước cột mốc mới của Messi. Ảnh: Reuters.

Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm của World Cup 2026 sau màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo rạng sáng 23/6. Cú đúp của siêu sao 38 tuổi không chỉ giúp nhà đương kim vô địch sớm giành vé đi tiếp mà còn đưa anh vượt qua cột mốc lịch sử của Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Thành tích mới của Messi nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Trong cuộc phỏng vấn với L'Equipe, Ronaldo Nazario, nhà vô địch World Cup cùng Brazil các năm 1994 và 2002, không tiếc lời ca ngợi đội trưởng Argentina.

“Trước sự chứng kiến của những vị thần bóng đá, đây là thống kê chứng minh cậu ấy đã vượt qua tất cả. Nếu có ai xứng đáng giữ danh hiệu chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup thì đó chắc chắn là Messi”, Ronaldo chia sẻ.

Cựu tiền đạo từng được mệnh danh là “Người ngoài hành tinh” còn đưa ra một so sánh hài hước khi nhắc đến tuổi tác của Messi. Ông nói: “Cậu ấy đã 38 tuổi rồi, Chúa ơi. Khi tôi 38 tuổi, tôi đã giải nghệ được 4 năm và nặng tới 120 kg”.

Những lời nhận xét từ Ronaldo càng trở nên đặc biệt khi ông cũng là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử và từng chân sút số một qua các kỳ World Cup. Huyền thoại Brazil ghi tổng cộng 15 bàn tại World Cup 1998, 2002 và 2006, từng giữ vị trí số một trước khi bị Klose vượt qua tại giải đấu năm 2014.

Sau trận gặp Áo, Messi đã nâng tổng số bàn thắng ở World Cup lên con số 18. Trong khi đó, Kylian Mbappe cũng đang áp sát kỷ lục với 16 pha lập công sau cú đúp giúp Pháp thắng Iraq 3-0. Với phong độ bùng nổ ở tuổi 38, siêu sao người Argentina vẫn còn cơ hội gia tăng kỷ lục trong hành trình bảo vệ ngôi vương cùng Argentina.

Highlights Argentina 2-0 Áo Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 để sớm giành vé vào vòng knock out World Cup 2026 sáng 23/6.