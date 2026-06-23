Argentina không cần vắt kiệt Messi

Argentina có thể ca ngợi Messi sau chiến thắng trước Áo, nhưng điều họ cần hơn là giữ số 10 khỏe mạnh đến ngày cuối cùng của World Cup.

Messi lập cú đúp trước Áo, nhưng Argentina cần tính đến phương án cho anh nghỉ ở trận tiếp theo.

Messi lại ghi bàn. Messi lại lập kỷ lục. Messi lại khiến cả thế giới phải nhắc tên mình sau trận Argentina thắng Áo sáng 23/6. Nhưng có lẽ đã đến lúc Argentina nên đặt một câu hỏi thực tế hơn: để Messi tiếp tục đá mọi trận ở vòng bảng để làm gì?

Kỷ lục không quan trọng bằng chiếc cúp

Messi đã 38 tuổi và sẽ bước sang tuổi 39 vào ngày 24/6. Ở độ tuổi ấy, mỗi trận đấu tại World Cup không chỉ là 90 phút bóng đá. Đó còn là sự bào mòn về thể lực, nhịp hồi phục, va chạm và rủi ro chấn thương.

Với một cầu thủ bình thường, điều đó đã đáng lo. Với Messi, nó còn đáng lo hơn, bởi anh không phải một mắt xích có thể thay thế dễ dàng trong đội hình Argentina.

Trước Áo, Messi lập cú đúp giúp Argentina thắng 2-0. Anh cũng phá kỷ lục ghi bàn ở World Cup. Đó là một khoảnh khắc lịch sử. Nhưng lịch sử cá nhân không nên trở thành ưu tiên lớn hơn mục tiêu tập thể.

Messi lập thêm vài kỷ lục nữa để làm gì, nếu Argentina không vô địch World Cup?

Đó mới là câu hỏi quan trọng.

Với Messi, những kỷ lục đã quá nhiều. Anh không cần thêm một con số để chứng minh sự vĩ đại. Ở cấp CLB, đội tuyển, danh hiệu cá nhân hay di sản trong lòng người hâm mộ, Messi đã ở một vị trí mà rất ít cầu thủ có thể chạm tới. Điều còn ý nghĩa nhất lúc này không phải là anh ghi thêm bao nhiêu bàn ở vòng bảng, mà là anh có đủ khỏe để xuất hiện ở các trận đấu quyết định hay không.

Argentina càng thắng nhờ Messi, càng phải biết sợ mất Messi.

Messi sẽ bước sang tuổi 39 vào ngày 24/6, giữa lúc World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Sau trận gặp Áo, người ta có thể nói nhiều về cú đúp, về kỷ lục, về bàn thắng bằng chân trái quen thuộc. Nhưng một đội tuyển muốn đi đến trận cuối cùng không thể chỉ sống bằng cảm xúc. Họ cần tính toán. Họ cần bảo vệ cầu thủ quan trọng nhất. Và họ cần hiểu rằng World Cup không trao cúp cho đội có cầu thủ phá nhiều kỷ lục nhất ở vòng bảng.

World Cup trao cúp cho đội còn đứng vững sau cùng.

Vì thế, nếu Argentina đã có lợi thế đủ lớn tại bảng đấu, lựa chọn hợp lý nhất là để Messi nghỉ ở trận tiếp theo. Không phải vì anh không còn đủ hay. Ngược lại, chính vì anh quá quan trọng nên càng phải được giữ gìn.

Đừng để World Cup mất Messi

Messi không còn ở tuổi có thể ra sân liên tục mà không cần cân nhắc. Đó là sự thật đơn giản, dù nhiều người hâm mộ không muốn nghe.

Anh vẫn có thể định đoạt trận đấu. Anh vẫn có thể khiến khán đài bùng nổ chỉ bằng một pha chạm bóng. Anh vẫn là người mà đồng đội tìm đến khi trận đấu bế tắc. Nhưng cơ thể của một cầu thủ gần 39 tuổi không thể được đối xử như thể anh mới 29 tuổi.

Argentina cần Messi ở vòng knock-out hơn là cần anh đá thêm một trận vòng bảng.

Một bàn thắng nữa trước đối thủ tiếp theo có thể làm đẹp thêm bảng thống kê. Nhưng nếu đổi lại là nguy cơ quá tải, va chạm hoặc chấn thương, đó là cái giá không đáng. Không đội bóng nào nên đánh cược sinh mệnh của mình vào một trận đấu mà họ có thể xoay tua.

Bài học Neymar năm 2014 vẫn còn đó.

Brazil khi ấy mất Neymar sau trận tứ kết gặp Colombia. Đến bán kết, họ thua Đức 1-7 trong một đêm ám ảnh. Tất nhiên, thất bại ấy không chỉ đến từ việc Neymar vắng mặt. Nhưng không ai phủ nhận sự vắng mặt của ngôi sao số một đã lấy đi của Brazil điểm tựa lớn nhất về chuyên môn và tinh thần.

Argentina không được phép để mình rơi vào trạng thái tương tự.

Argentina cần bảo vệ Messi nếu muốn đi đến trận cuối cùng của World Cup.

Messi với Argentina hiện tại cũng giống Neymar với Brazil năm 2014 ở một điểm: anh không chỉ là cầu thủ hay nhất. Anh là trung tâm cảm xúc của cả đội. Khi Messi có mặt, đồng đội tin rằng mọi thứ vẫn còn có thể xoay chuyển. Khi Messi nhận bóng, đối thủ phải thay đổi cách phòng ngự. Khi Messi bước vào vòng cấm, cả trận đấu như chậm lại.

Đó là thứ không thể thay thế bằng một phương án dự bị.

Argentina có thể có nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng họ không có một Messi thứ hai. Và vì không có Messi thứ hai, họ càng phải bảo vệ Messi thật kỹ.

Bóng đá đôi khi rất tàn nhẫn. Một đội tuyển có thể chuẩn bị trong nhiều năm, thắng đẹp ở vòng bảng, rồi mất tất cả chỉ vì một chấn thương không đúng lúc. Với Messi, rủi ro ấy càng đáng sợ hơn. Không cần một ca chấn thương nặng. Chỉ cần một vấn đề cơ bắp nhỏ, một cơn mệt mỏi kéo dài, thậm chí một cơn cảm lạnh trước trận knock-out, Argentina đã có thể mất đi lợi thế lớn nhất của mình.

Vì vậy, ca ngợi Messi sau trận thắng Áo là chưa đủ. Điều Argentina cần làm sau chiến thắng ấy là tỉnh táo.

Hãy cho Messi nghỉ nếu có thể.

Hãy để anh hồi phục, quan sát trận đấu từ ghế dự bị và chuẩn bị cho giai đoạn mà Argentina thật sự cần anh. Hãy để những cầu thủ khác chịu trách nhiệm nhiều hơn. Một đội bóng muốn vô địch không thể bắt cầu thủ 38 tuổi phải gánh mọi trận đấu.

Messi đã làm quá nhiều cho Argentina. Giờ đến lượt Argentina phải làm điều đúng đắn cho Messi.

Kỷ lục là điều đẹp đẽ. Nhưng World Cup không nên là cuộc đua thống kê của Messi. Nó phải là hành trình bảo vệ giấc mơ vô địch của Argentina.

Và để giấc mơ ấy sống đến cuối cùng, điều quan trọng nhất lúc này không phải là Messi ghi thêm bàn. Điều quan trọng nhất là Messi còn đủ khỏe để bước vào những trận đấu lớn nhất.