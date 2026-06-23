Báo Bồ Đào Nha gọi Messi là 'nhà vua mới'

Truyền thông quốc tế đồng loạt dành những lời ca ngợi cho Lionel Messi sau chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở bảng J World Cup 2026 vào khuya 22/6.

Trên sân Dallas, Messi lập cú đúp ấn tượng trước Áo. Siêu sao gần bước sang tuổi 39 cho thấy đẳng cấp của một huyền thoại và tiếp tục phá sâu những giới hạn từng tồn tại ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Trang báo Bồ Đào Nha ca ngợi Messi.

Khi trận đấu khép lại, tờ A Bola của Bồ Đào Nha gọi Messi là “nhà vua mới”, nhấn mạnh vào kỷ lục ghi bàn mà tiền đạo của Inter Miami vừa phá tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Nhiều CĐV nước này cũng ngả mũ trước M10 trong bối cảnh siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn chưa ghi bàn tại World Cup 2026.

A Bola là báo Bồ Đào Nha nhưng có tiếng là khách quan, họ thường xuyên ca ngợi Ronaldo nhưng cũng đưa nhiều thông tin thực tế cả những khi siêu sao này chơi không tốt. Dù vậy, sự thừa nhận dành cho Messi tới từ một tờ báo tiếng Bồ có tiếng cũng cho thấy đẳng cấp rất cao của siêu sao người Argentina.

Trong khi đó, tờ Marca của Tây Ban Nha giật tít đầy cảm xúc khi gọi đây là “Messi vĩ đại nhất lịch sử”, đồng thời nhấn mạnh ngôi sao Argentina đã vượt qua cột mốc của Miroslav Klose để vươn lên một đỉnh cao mới. Cả Messi và Ronaldo đều từng có thời gian dài chơi bóng tại Tây Ban Nha, còn Marca là tờ báo nổi tiếng thân Real, CLB cũ của Ronaldo.

Tương tự, tờ Guardian của Anh tập trung vào dấu mốc lịch sử với dòng tít về việc Messi phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup bằng pha lập công mở tỷ số. Còn The Sun gọi đây là “Kỷ nguyên của Leo”, khẳng định cú đúp vào lưới Áo là thêm một minh chứng cho sự bất tử của thiên tài người Argentina.

Tại Pháp, dù từng vướng tranh cãi liên quan đến quãng thời gian Messi thi đấu cho PSG, tờ L’Equipe vẫn phải thừa nhận nhà vô địch World Cup 2022 đang tiếp tục củng cố vị thế huyền thoại ngay trước ngưỡng tuổi 39.

Trước khi giải đấu diễn ra, nhiều CĐV dự đoán Messi sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của Klose. Tuy nhiên, ít ai ngờ cột mốc lịch sử này lại bị M10 phá vỡ chỉ sau hai trận mở màn. Nếu có thêm một pha kiến tạo tại giải năm nay, Messi cũng sẽ trở thành cầu thủ sở hữu nhiều kiến tạo nhất lịch sử World Cup.

Tuyển Argentina bình thản thế nào trước mỗi trận đấu Khác với sự căng thẳng bởi áp lực của nhà đương kim vô địch, tuyển Argentina có phần thản nhiên trong xuyên suốt quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu tại World Cup 2026.