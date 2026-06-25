Beckham uống rượu vang khi đi xem tuyển Brazil

Hình ảnh cựu danh thủ David Beckham uống rượu vang trên khán đài trận Scotland gặp Brazil tại World Cup 2026 sáng 25/6 gây bàn tán.

Khoảnh khắc thu hút sự chú ý của Beckham.

Xuất hiện tại sân Hard Rock ở Florida, cựu danh thủ tuyển Anh gây ấn tượng với phong cách lịch lãm quen thuộc khi diện áo thun kết hợp blazer màu kem.

Theo The Sun, Beckham theo dõi trận đấu giữa Scotland và Brazil trong bối cảnh thời tiết khá oi bức, nhiệt độ lên tới khoảng 30 độ C. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bàn tán nhiều nhất lại là lựa chọn đồ uống của cựu sao MU và Real Madrid.

Trong lúc theo dõi trận đấu, Beckham bị máy quay ghi lại khoảnh khắc nhâm nhi một ly vang đỏ cỡ lớn. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận hài hước từ người hâm mộ. Nhiều người ngạc nhiên khi anh chọn vang đỏ giữa thời tiết nóng ẩm. Trong khi đó, một bộ phận CĐV lại ca ngợi vẻ sành điệu của Beckham dù chỉ đi xem một trận bóng đá.

Sự xuất hiện của Beckham càng thu hút chú ý bởi Florida cũng là nơi anh sở hữu CLB Inter Miami tại MLS. Cựu tiền vệ 50 tuổi từng góp mặt ở ba kỳ World Cup, vì thế sự hiện diện của anh tại một trận cầu lớn như Scotland gặp Brazil không gây bất ngờ.

Trên sân, Brazil giành chiến thắng 3-0 trước Scotland để khép lại vòng bảng ở ngôi đầu. Đối thủ tiềm năng của "Selecao" tại vòng 32 đội World Cup năm nay là Nhật Bản, đội hiện đứng nhì bảng F.

Cunha nâng tỷ số lên 3-0 cho Brazil Cầu thủ của MU góp công với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trước Scotland ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.