Messi không phải tiền đạo hiệu quả nhất World Cup 2026

Cuộc đua giữa những chân sút hàng đầu tại World Cup 2026 đang trở nên hấp dẫn.

Haaland có hiệu suất ghi bàn tốt hơn Messi. Ảnh: Reuters.

Sau hai lượt trận đầu, thống kê chỉ ra Erling Haaland (Na Uy) là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất về hiệu suất ghi bàn. Tiền đạo của Manchester City ghi 4 bàn chỉ sau 10 cú dứt điểm, đạt trung bình 1 bàn sau mỗi 2,5 lần kết thúc. Đây là thông số tốt nhất trong nhóm “protagonist”, cách gọi vui dành cho những ngôi sao lớn, những cầu thủ luôn được kỳ vọng tạo khác biệt trên sân khấu World Cup.

Đứng ngay phía sau Haaland là Lionel Messi. Thủ quân tuyển Argentina đã có 5 bàn sau 13 cú sút, tương đương hiệu suất 1 bàn sau mỗi 2,6 pha dứt điểm. Không chỉ dẫn đầu về số bàn thắng trong nhóm siêu sao, Messi còn là cầu thủ tung ra nhiều cú sút nhất sau hai lượt trận đầu.

Messi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn. Ảnh: Reuters.

Kylian Mbappe xếp thứ ba trong danh sách này với 4 bàn sau 12 cú dứt điểm, đạt tỷ lệ trung bình 1 bàn sau mỗi 3 cú sút. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo vẫn chưa đạt hiệu suất như kỳ vọng. Dù đã có 2 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha, CR7 cần tới 8 cú dứt điểm để làm được điều đó, tức trung bình 4 cú sút mới ghi 1 bàn.

Tương tự Ronaldo, Harry Kane của tuyển Anh cũng không khá hơn khi mất 9 lần dứt điểm để ghi được 2 bàn vào lưới Croatia.

Sau hai lượt trận, Haaland đang dẫn đầu về độ sắc bén, nhưng Messi mới là người cho thấy sự toàn diện hơn trong khả năng chuyển hóa cơ hội. Trong một kỳ World Cup mà các ngôi sao lớn đều biết cách tạo dấu ấn, cuộc đua giữa Haaland, Messi, Mbappe hay Ronaldo hứa hẹn sẽ còn rất nóng ở những vòng đấu tiếp theo.

Highlights Na Uy 3-2 Senegal Cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy đánh bại Senegal 3-2 ở lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6, qua đó chính thức giúp đại diện Bắc Âu có mặt tại vòng knock out.