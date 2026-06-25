Án phạt nặng nhất World Cup 2026

Tiền vệ Assim Madibo của tuyển Qatar phải nhận án treo giò 5 trận sau pha vào bóng nguy hiểm khiến Ismael Kone của Canada gãy chân tại World Cup 2026.

Madibo nhận án phạt nặng.

Sự cố xảy ra trong trận đấu giữa Qatar và Canada thuộc bảng B trên sân BC Place (Vancouver) hôm 19/6. Phút 53, Madibo có pha vào bóng từ phía sau với Kone và lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Ban đầu, tiền vệ 29 tuổi dường như chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Tuy nhiên, khi biết đối thủ dính chấn thương nặng, anh ôm đầu thất thần rồi rời sân trong nước mắt.

Ở trận này, Canada giành chiến thắng đậm 6-0, còn Qatar trải qua một ngày thảm họa khi kết thúc trận đấu với chỉ 9 người trên sân. Trước thời điểm Madibo bị truất quyền thi đấu, Homam Ahmed đã phải rời sân từ hiệp một, khiến đội bóng của HLV Julen Lopetegui rơi vào thế bất lợi về quân số.

Pha bóng khiến Madibo nhận án phạt nặng. Ảnh: Reuters.

Về phía Kone, tiền vệ của Canada bị gãy cả xương chày lẫn xương mác ở chân trái. Cầu thủ đang khoác áo Sassuolo phải nhận sự chăm sóc y tế khẩn cấp ngay trên sân, sau đó được cáng ra ngoài và chuyển thẳng tới bệnh viện để phẫu thuật. Chấn thương nghiêm trọng này cũng đồng nghĩa với việc hành trình tại World Cup 2026 của Kone cũng khép lại.

Sau trận đấu, Ủy ban kỷ luật FIFA phán quyết Madibo bị treo giò 5 trận vì hành vi phạm lỗi nghiêm trọng. Đây cũng là án phạt nặng nhất được đưa ra kể từ đầu World Cup 2026. Phía Liên đoàn Bóng đá Qatar vẫn có thể bị kháng cáo.

Vài ngày sau biến cố, Madibo có hành động đẹp khi tới thăm Kone. Trong những hình ảnh được Liên đoàn Bóng đá Qatar chia sẻ, tuyển thủ Canada ngồi xe lăn nhưng vẫn ôm chầm lấy đối thủ, khép lại một trong những khoảnh khắc buồn nhất vòng bảng.

Bàn ấn định chiến thắng 3-1 của Bosnia&Herzegovina trước Qatar Ermin Mahmic có mặt đúng lúc dứt điểm gọn gàng mang về chiến thắng cho đại diện châu Âu trước Qatar ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.