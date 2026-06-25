Fan MU nổi tiếng xuất hiện trong màu áo Brazil

Frank Ilett, CĐV Manchester United nổi tiếng với mái tóc hơn 600 ngày chưa cắt, thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong màu áo tuyển Brazil ở World Cup 2026.

Frank Ilett bất ngờ đến sân cổ vũ tuyển Brazil ở World Cup. Ảnh: Instagram.

Frank Ilett, người hâm mộ Manchester United từng gây bão mạng xã hội vì lời hứa không cắt tóc cho đến khi đội bóng yêu thích thắng 5 trận liên tiếp, tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Trên trang cá nhân, CĐV người Anh đăng tải hình ảnh theo dõi trận đấu giữa Brazil và Scotland ở lượt cuối bảng C. Điều khiến nhiều người bất ngờ là Frank xuất hiện trong chiếc áo đấu của tuyển Brazil. Đi kèm bức ảnh, anh chia sẻ ngắn gọn rằng đây là “giấc mơ trở thành hiện thực”.

Frank Ilett không phải cái tên xa lạ với cộng đồng người hâm mộ Manchester United. Anh nổi tiếng toàn cầu sau khi tuyên bố sẽ không cắt tóc cho đến khi “Quỷ đỏ” thắng 5 trận liên tiếp. Kể từ ngày đưa ra lời hứa đó, Frank trải qua hơn 627 ngày chưa một lần ghé tiệm cắt tóc.

Trong khi đó, trận đấu giữa Brazil và Scotland cũng diễn ra đầy hấp dẫn. Đội bóng Nam Mỹ sớm tạo khác biệt nhờ màn trình diễn bùng nổ của Vinicius Junior. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid ghi hai bàn thắng trong hiệp một, đồng thời có thêm một lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận.

Sang hiệp hai, Matheus Cunha, cầu thủ đang khoác áo Manchester United, tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau đường kiến tạo của Bruno Guimaraes. Cunha sau đó rời sân ở phút 76 để nhường chỗ cho sự trở lại đáng chú ý của Neymar.

Siêu sao sinh năm 1992 đã trở lại đội tuyển Brazil sau 981 ngày vắng mặt và tạo nên làn sóng phấn khích cho toàn bộ CĐV Brazil.

Kết quả thắng 3-0 trước Scotland giúp Brazil khẳng định vị thế ứng viên vô địch và tiến vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng C.

Vinicius mở tỷ số 1-0 cho Brazil Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.