Hình ảnh Brazil đã chờ đợi Neymar gần 1.000 ngày

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Ngay từ lúc khởi động chuẩn bị được thay vào sân, Neymar đã khiến hàng vạn khán giả hò reo.
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Neymar đánh dấu màn tái xuất trong màu áo tuyển Brazil ở chiến thắng trước Scotland tại lượt cuối bảng C World Cup 2026. Tiền đạo mang áo số 10 được HLV Carlo Ancelotti tung vào sân ở phút 76 để thay Matheus Cunha trong bối cảnh Brazil đã tạo ra thế trận thuận lợi.
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Khoảnh khắc Neymar xuất hiện nhận được sự cổ vũ lớn từ các CĐV Brazil trên khán đài. Đây là lần đầu tiên chân sút sinh năm 1992 thi đấu cho "Selecao" sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương và vật lộn với các vấn đề thể lực.
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Những bước chạy chính thức đầu tiên của Neymar trong ngày trở lại. Tính đến thời điểm trở lại trước Scotland, Neymar đã trải qua quãng thời gian 981 ngày không thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Đây cũng là khoảng nghỉ dài nhất của anh kể từ khi ra mắt Brazil vào năm 2010.
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Dù không còn duy trì được tần suất ra sân như trước, Neymar vẫn là một trong những cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất lịch sử bóng đá Brazil. Anh hiện sở hữu 79 bàn cho tuyển quốc gia theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), nhiều nhất trong lịch sử "Selecao". Trước trận đấu với Scotland, Neymar đã có 128 lần khoác áo đội tuyển và tích lũy hơn 10.000 phút thi đấu.
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Trước đó, lần gần nhất Neymar ra sân cho tuyển Brazil là ngày 17/10/2023 trong trận gặp Uruguay tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Ở cuộc đối đầu đó, anh gặp chấn thương nặng, bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) và tổn thương sụn chêm đầu gối trái.
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World Cup 2026 cũng là kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp của Neymar, sau các giải đấu năm 2014, 2018 và 2022.
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Màn tái xuất tại Miami không chỉ mang ý nghĩa cá nhân với ngôi sao 34 tuổi mà còn đem đến thêm phương án quan trọng cho HLV Ancelotti trước khi Brazil bước vào vòng knock-out.
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