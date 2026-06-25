Hình ảnh Brazil đã chờ đợi Neymar gần 1.000 ngày

Những bước chạy chính thức đầu tiên của Neymar trong ngày trở lại. Tính đến thời điểm trở lại trước Scotland, Neymar đã trải qua quãng thời gian 981 ngày không thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Đây cũng là khoảng nghỉ dài nhất của anh kể từ khi ra mắt Brazil vào năm 2010.