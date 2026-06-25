Ancelotti ghi điểm với người Brazil

HLV Carlo Ancelotti khiến người hâm mộ Brazil thích thú khi hát quốc ca bằng tiếng Bồ Đào Nha trước trận gặp Scotland tại World Cup 2026.

Hình ảnh Ancelotti hát quốc ca Brazil gây xúc động mạnh. Ảnh: Reuters.

Sáng 25/6, trước cuộc đối đầu giữa Brazil và Scotland ở lượt cuối bảng C World Cup 2026, Carlo Ancelotti trở thành tâm điểm chú ý dù bóng còn chưa lăn. Chiến lược gia người Italy được ghi lại khoảnh khắc hát theo quốc ca Brazil bằng tiếng Bồ Đào Nha, tạo nên làn sóng phản ứng tích cực trên mạng xã hội.

Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ chứng kiến một HLV ngoại quốc thể hiện sự hòa nhập mạnh mẽ như vậy với đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới. Ancelotti không chỉ đứng nghiêm trang trong nghi thức chào cờ mà còn hát theo phần lớn lời quốc ca, điều nhanh chóng được truyền thông và người hâm mộ chia sẻ rộng rãi.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều CĐV Brazil bày tỏ sự phấn khích trước hình ảnh của nhà cầm quân 67 tuổi. Không ít người cho rằng Ancelotti đang cho thấy sự tôn trọng đặc biệt với đất nước và đội tuyển mà ông dẫn dắt.

Khoảnh khắc này xuất hiện trong bối cảnh Brazil có màn trình diễn tích cực tại World Cup 2026. Sự gần gũi của Ancelotti càng giúp ông ghi điểm trong mắt người hâm mộ, những người vốn luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào bất kỳ HLV nào ngồi trên ghế nóng của Selecao.

Không chỉ người Brazil, nhiều cổ động viên quốc tế cũng dành lời khen cho Ancelotti. Một số ý kiến cho rằng hiếm có HLV ngoại nào chịu khó học ngôn ngữ và văn hóa bản địa nhanh đến vậy.

Từ khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt Brazil, Ancelotti nhiều lần khẳng định mong muốn hòa nhập hoàn toàn với môi trường mới. Việc ông hát quốc ca bằng tiếng Bồ Đào Nha được xem là minh chứng rõ nét cho cam kết đó.

Trong ngày hình ảnh của Ancelotti lan truyền mạnh trên mạng xã hội, Brazil cũng có kết quả thuận lợi trước Scotland. Thầy trò Ancelotti giành thắng lợi 3-0 trước đại diện châu Âu và giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng C.

Vinicius mở tỷ số 1-0 cho Brazil Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.