Trận Brazil gặp Scotland nguy cơ bị hoãn

Trận đấu giữa Scotland và Brazil thuộc bảng C World Cup 2026 đối mặt nguy cơ bị gián đoạn hoặc hoãn kéo dài do thời tiết xấu tại Miami.

Trận đấu của Brazil nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Theo dự báo, khu vực quanh sân Hard Rock Stadium khả năng xuất hiện giông sét đúng thời điểm trận đấu diễn ra vào lúc 5h ngày 25/6 (giờ Hà Nội). Do đó, cuộc đối đầu giữa Scotland và Brazil nguy cơ bị tạm dừng.

Theo quy định của FIFA, nếu phát hiện sét trong phạm vi khoảng 13 km quanh sân vận động, trận đấu lập tức bị tạm hoãn. Các đội chỉ được phép thi đấu trở lại ít nhất 15 phút sau tia sét cuối cùng được ghi nhận. Trong trường hợp thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, thời gian chờ có thể kéo dài đáng kể.

Hôm 23/6, cuộc chạm trán giữa Pháp và Iraq tại Philadelphia phải tạm dừng gần 2 giờ đồng hồ vì dông bão. Cổ động viên được yêu cầu sơ tán khỏi khán đài để tìm nơi trú ẩn, trong khi các cầu thủ trở lại phòng thay đồ và phải khởi động lại trước khi trận đấu tiếp tục.

Trước nguy cơ tương tự, HLV Steve Clarke cho biết: "Chúng tôi chứng kiến trận Pháp gặp Iraq bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Dự báo cho thấy trận đấu tới cũng có thể gặp tình huống tương tự. Đội tuyển có kế hoạch để thích nghi nếu xảy ra gián đoạn, dù không ai biết chính xác thời gian chờ sẽ kéo dài bao lâu".

Áp lực càng lớn với Scotland khi đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định. Đại diện châu Âu cần ít nhất một điểm trước Brazil để nắm chắc tấm vé vào vòng knock-out. Nếu thất bại, họ vẫn còn cơ hội đi tiếp với tư cách 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, nhưng quyền tự quyết không còn nằm trong tay.

Highlights Brazil 3-0 Haiti Brazil giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6, qua đó vươn lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.