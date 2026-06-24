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Thể thao World Cup 2026

Brazil và ngày phán xét bảng C

  • Thứ tư, 24/6/2026 19:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lượt cuối bảng C World Cup 2026 hứa hẹn nhiều kịch tính khi Brazil, Morocco và Scotland tranh vé đi tiếp, trong khi Haiti sớm chia tay giải đấu sau hai trận thua.

Brazil vẫn chưa mang đến sự thuyết phục cho người hâm mộ.

Lượt trận cuối bảng C World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 25/6 hứa hẹn là hai cuộc đối đầu đầy toan tính. Dù Haiti chính thức bị loại sau những thất bại liên tiếp, tấm vé đi tiếp vẫn là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa ba cái tên Brazil, Morocco và Scotland.

Tâm điểm của lượt đấu này là màn chạm trán giữa Brazil và Scotland. Dù đang dẫn đầu bảng với 4 điểm cùng hiệu số +3, "Selecao" không hề cho thấy sự áp đảo thường như nhiều người hâm mộ vẫn nghĩ.

Lối chơi chưa thực sự thuyết phục ở hai trận đầu khiến người hâm mộ lo lắng. Trong khi đó, Scotland (3 điểm) đang hừng hực khí thế. Đại diện châu Âu chỉ cần ít nhất 1 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách đội thứ ba có thành tích tốt nhất, nhưng một trận thắng Brazil sẽ giúp thầy trò Steve Clarke tự quyết định số phận và thậm chí là chiếm ngôi đầu.

Ở diễn biến còn lại, Morocco đang nắm trong tay cơ hội lớn để giành ngôi đầu. Cùng có 4 điểm như Brazil nhưng kém về hiệu số (+1 so với +3), đại diện châu Phi chỉ phải gặp một Haiti đã hết động lực.

Một chiến thắng đậm trước đối thủ yếu nhất bảng ngoài việc giúp Morocco đảm bảo tấm vé vào vòng knock-out, còn có thể giúp đại diện châu Phi soán ngôi đầu của Brazil nếu đội bóng xứ Samba mất điểm hoặc chỉ thắng tối thiểu Scotland.

Sự khó lường của bảng C nằm ở việc cả ba đội dẫn đầu đều chưa thực sự gây ấn tượng mạnh. Brazil đang run rẩy, Scotland đầy thực dụng và Morocco chực chờ thời cơ. Không có gì đảm bảo bảng đấu này sẽ kết thúc theo đúng dự đoán của số đông. Hai trận đấu ngày mai sẽ là bài kiểm tra cho tham vọng của cả ba đội tuyển.

Highlights Brazil 3-0 Haiti Brazil giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6, qua đó vươn lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

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