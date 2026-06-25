Kịch bản Brazil đại chiến Nhật Bản gây sốt

Những đối thủ tiềm năng của Brazil tại vòng 32 đội World Cup 2026 đều không dễ chơi.

Brazil bất bại sau giai đoạn vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Sáng 25/6, Brazil thắng đậm 3-0 trước Scotland để khép lại vòng bảng ở ngôi đầu với 7 điểm. "Selecao" bằng điểm Morocco nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Theo phân nhánh, Brazil sẽ gặp đội nhì bảng F ở vòng 32 đội (hiện tại là Nhật Bản). Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là màn tái ngộ đầy thú vị.

Tháng 10/2025, Nhật Bản từng gây bất ngờ khi thắng 3-2 trước Brazil của HLV Carlo Ancelotti. Dù chỉ mang tính chất giao hữu và thử nghiệm đội hình, trận đấu ấy vẫn khiến "Selecao" phải chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông nước nhà. Nhiều tờ báo cho rằng Brazil đánh mất sự ổn định trong khâu phòng ngự, đồng thời bộc lộ hạn chế về khả năng ứng phó tâm lý khi bị đối thủ lội ngược dòng.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV tỏ ra háo hức trước viễn cảnh Brazil đối đầu Nhật Bản. Màn trình diễn của đại diện châu Á ở giải năm nay gây ấn tượng mạnh. Nếu tiến sâu, thầy trò HLV Hajime Moriyasu rõ ràng là bài kiểm tra không hề dễ chịu với Brazil.

Nhật Bản có thể gặp Brazil ở vòng 32 đội. Ảnh: Reuters.

Trong trường hợp Nhật Bản thắng Thụy Điển, còn Hà Lan không thể giành điểm trước Tunisia ở bảng F, Hà Lan sẽ rơi xuống vị trí nhì bảng và đối đầu Brazil ở vòng 32 đội.

Nếu gặp Hà Lan, đây sẽ là lần thứ 6 trong lịch sử VCK World Cup, Brazil chạm trán đối thủ này. Thành tích đối đầu cho thấy Brazil thua 3, hòa 1 và chỉ thắng 1 lần trong những lần gặp Hà Lan ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, ở hai lần chạm trán gần nhất tại World Cup, Brazil toàn thua trước Hà Lan.

Kịch bản Brazil gặp Thụy Điển ở vòng 32 đội được đánh giá khó xảy ra nhất, khi đại diện châu Âu buộc phải thắng Nhật Bản với tỷ số 5-0, đồng thời Hà Lan cũng phải đánh bại Tunisia.

Với đà tâm lý thuận lợi, Brazil tỏ ra tự tin khi bước vào vòng 32 đội ở giải năm nay. "Selecao" rõ ràng không muốn lặp lại kịch bản bị loại ở tứ kết World Cup 2022 sau thất bại trước Croatia.

Vinicius mở tỷ số 1-0 cho Brazil Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.