Khoảnh khắc khiến người hâm mộ rơi nước mắt vì Neymar

Những giọt nước mắt của Neymar sau chiến thắng trước Scotland là dấu mốc cho màn tái xuất đầy cảm xúc, khép lại 981 ngày chờ đợi và khát khao trở lại sân khấu World Cup.

Neymar không kìm được nước mắt sau màn ra mắt Brazil tại World Cup 2026. (Nguồn X)

Neymar không kìm được xúc động và bật khóc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trong chiến thắng của Brazil trước Scotland tại lượt cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6, tiền đạo số 10 được Carlo Ancelotti tung vào sân ở phút 76 để thay cho Matheus Cunha.

Đây là khoảnh khắc đánh dấu sự trở lại chính thức của chân sút sinh năm 1992 sau thời gian dài điều trị chấn thương và vật lộn với các vấn đề thể lực. Sự xuất hiện của cựu cầu thủ PSG trên sân vận động Hard Rock chấm dứt chuỗi 981 ngày anh vắng bóng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Neymar trải qua khoảng nghỉ dài nhất trong sự nghiệp kể từ khi ra mắt "Selecao" vào năm 2010. Lần gần nhất Neymar thi đấu cho Brazil là vào ngày 17/10/2023 trong trận gặp Uruguay. Tại thời điểm đó, anh gặp chấn thương nghiêm trọng khi đứt dây chằng chéo trước (ACL) và tổn thương sụn chêm đầu gối trái.

Bất chấp việc không còn duy trì được tần suất thi đấu đỉnh cao, Neymar vẫn khẳng định vị thế là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil về mặt thống kê. Với 79 bàn thắng, anh hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn của "Selecao" theo số liệu từ FIFA.

Trước khi bước vào kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp, ngôi sao 34 tuổi tích lũy được 128 lần khoác áo đội tuyển với hơn 10.000 phút thi đấu.

Sức hấp dẫn mang tên Neymar Neymar vẫn là tâm điểm chú ý khi được các cầu thủ Panama vây quanh chụp hình, giao lưu sau trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 sáng 1/6.