Khoảnh khắc khiến người hâm mộ rơi nước mắt vì Neymar

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Neymar không kìm được nước mắt sau màn ra mắt Brazil tại World Cup 2026. (Nguồn X)
Neymar không kìm được xúc động và bật khóc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trong chiến thắng của Brazil trước Scotland tại lượt cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6, tiền đạo số 10 được Carlo Ancelotti tung vào sân ở phút 76 để thay cho Matheus Cunha.
Đây là khoảnh khắc đánh dấu sự trở lại chính thức của chân sút sinh năm 1992 sau thời gian dài điều trị chấn thương và vật lộn với các vấn đề thể lực. Sự xuất hiện của cựu cầu thủ PSG trên sân vận động Hard Rock chấm dứt chuỗi 981 ngày anh vắng bóng trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.