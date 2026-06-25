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Thể thao World Cup 2026

Fan nhí Hàn Quốc bật khóc sau thất bại trước Nam Phi

  • Thứ năm, 25/6/2026 10:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nước mắt của CĐV nhí trên khán đài trở thành khoảnh khắc ám ảnh, khi Hàn Quốc thua Nam Phi và đứng trước nguy cơ chia tay World Cup 2026 ngay từ vòng bảng.

Nỗi buồn của CĐV Hàn Quốc trên khán đài.

Sáng 25/6, tuyển Hàn Quốc nhận thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026. Kết quả này khiến "Những chiến binh Taeguk" rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Trên khán đài, nhiều cổ động viên Hàn Quốc không giấu được thất vọng. Một CĐV nhí bật khóc khi đội nhà bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Hình ảnh ấy nhanh chóng trở thành điểm nhấn cảm xúc của trận đấu, phản ánh nỗi buồn lớn của người hâm mộ sau 90 phút đầy bế tắc.

Han Quoc anh 1

CĐV Hàn Quốc lo lắng cho số phận của đội nhà.

Hàn Quốc khép lại vòng bảng với 3 điểm, hiệu số -1 và tạm đứng thứ 3. Tuy nhiên, vị trí này chưa bảo đảm suất đi tiếp. Khi nhiều bảng đấu vẫn chưa hoàn tất lượt cuối, nguy cơ bị loại sớm của đại diện châu Á là rất rõ ràng.

Trước Nam Phi, Hàn Quốc nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 1. Đội bóng áo đỏ tạo ra một số tình huống đáng chú ý, nhưng sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến họ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Nam Phi chọn lối chơi chặt chẽ, kiên nhẫn chờ thời cơ phản công. Cách tiếp cận này nhiều lần khiến hàng thủ Hàn Quốc lúng túng. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 63. Từ một pha lên bóng tốc độ, Thapelo Maseko ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

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Minh Nghi

Hàn Quốc Tuyển Nam Phi Hàn Quốc

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