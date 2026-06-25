Gục ngã trước Nam Phi, Hàn Quốc nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2026

Sáng 25/6, tuyển Hàn Quốc nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Nam Phi thuộc lượt cuối bảng A World Cup 2026.

Son Heung-min không thể tạo ra khác biệt cho Hàn Quốc.

Sau 90 phút bế tắc, "Những chiến binh Taeguk" dừng lại với 3 điểm và hiệu số -1, đứng thứ 3 bảng A. Tuy nhiên, vị trí này chưa đủ an toàn khi chỉ 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt mới giành quyền vào vòng knock-out. Với việc còn nhiều bảng chưa thi đấu lượt cuối, nguy cơ bị loại của Hàn Quốc đang hiện hữu rõ rệt.

Trận đấu trên sân Monterrey diễn ra với thế giằng co ngay từ đầu. Hàn Quốc kiểm soát bóng tốt hơn trong hiệp 1, tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng. Lee Kang-in có tình huống dứt điểm chệch khung thành, trong khi Kim Min-jae đánh đầu nguy hiểm nhưng không thắng được hàng thủ đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, Nam Phi chơi phản công sắc bén và nhiều lần khiến khung thành Hàn Quốc chao đảo. Thủ môn Kim Seung-gyu có một số pha cứu thua quan trọng, giúp đội bóng châu Á giữ sạch lưới trong hiệp 1.

Nam Phi tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn trong hiệp một.

Bước ngoặt đến ở phút 63. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Thapelo Maseko dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số 1-0 cho Nam Phi từ đường căng ngang bên cánh trái. Bàn thua khiến Hàn Quốc buộc phải dồn lên tấn công trong phần còn lại của trận đấu.

Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự kỷ luật của Nam Phi, các pha lên bóng của đội bóng châu Á vẫn thiếu đột biến. Ngay cả Son Heung-min cũng thi đấu tương đối mờ nhạt khi được tung vào sân đầu hiệp 2.

Thế trận giằng co đầu hiệp 2.

Những phút cuối, Hàn Quốc liên tục bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Các tình huống tạt bóng và dứt điểm đều không mang lại hiệu quả, trong khi Nam Phi chủ động chơi chắc chắn để bảo toàn tỷ số.

Chung cuộc, Hàn Quốc thất bại 0-1 và đứng trước nguy cơ lớn phải chia tay World Cup 2026 ngay từ vòng bảng nếu các kết quả còn lại không thuận lợi. Trong khi đó, Nam Phi vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng A, sau Mexico.