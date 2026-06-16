Sao Iran hết hạn visa giữa World Cup 2026

Tiền vệ Mehdi Torabi bất ngờ rơi vào cảnh hết hạn thị thực ngay giữa World Cup 2026, trong bối cảnh tuyển Iran liên tiếp gặp khó khăn ngoài sân cỏ.

Vấn đề visa vẫn là chủ đề gây tranh cãi từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Ảnh: Reuters.

Tuyển Iran tiếp tục đối mặt với những rắc rối ngoài sân cỏ tại World Cup 2026 khi tiền vệ Mehdi Torabi bất ngờ hết hạn thị thực nhập cảnh ngay sau trận hòa New Zealand. Theo thông tin từ L'Equipe, cầu thủ này hiện chưa đủ điều kiện để tiếp tục tham gia các hoạt động thi đấu tại Mỹ nếu không được cấp thị thực mới. Liên đoàn Bóng đá Iran đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết nhằm giúp Torabi sớm nhận visa và kịp góp mặt trong phần còn lại của giải đấu.

Sự cố của Torabi là diễn biến mới nhất trong chuỗi vấn đề mà đại diện Tây Á phải đối mặt kể từ khi đặt chân đến World Cup 2026.

Trước đó, các tuyển thủ Mehdi Taremi và Mohammad Mohebi tiết lộ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã trực tiếp đến phòng thay đồ của Iran trước trận đấu với New Zealand. Theo hai cầu thủ này, người đứng đầu FIFA cam kết sẽ cố gắng hỗ trợ đội tuyển trong bối cảnh họ gặp nhiều trở ngại liên quan đến thủ tục nhập cảnh và công tác hậu cần.

Khó khăn lớn nhất của Iran nằm ở việc di chuyển giữa Mỹ và Mexico. Hành trình từ Tijuana đến Los Angeles, quãng đường vốn không quá xa nhưng đã kéo dài hơn do các thủ tục kiểm tra an ninh và nhập cảnh phức tạp. Không chỉ vậy, toàn đội còn phải rời Mỹ ngay trong đêm để trở lại đại bản doanh tại Tijuana thay vì ở lại Los Angeles nghỉ ngơi và phục hồi thể lực theo kế hoạch ban đầu.

Giữa lúc cuộc đua tại World Cup 2026 bước vào giai đoạn quan trọng, tuyển Iran không chỉ phải giải quyết các bài toán chuyên môn trên sân mà còn phải vượt qua hàng loạt bên ngoài sân cỏ.

Iran quân bình tỷ số Pha chớp thời cơ của Ramin Rezaeian giúp đại diện Châu Á gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với New Zealand tại bảng G World Cup 2026 sáng 16/6.