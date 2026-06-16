Tuyển Iran gặp sự cố ở sân bay của Mỹ

Sự cố giấy tờ của Mehdi Taremi và một trợ lý HLV tiếp tục nối dài chuỗi rắc rối mà tuyển Iran phải đối mặt tại World Cup 2026.

Taremi. cùng Iran tiếp tục gặp rắc rối về di chuyển ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tuyển Iran vừa trải qua thêm một sự cố ngoài sân cỏ sau trận hòa 2-2 với New Zealand ở lượt mở màn bảng G World Cup 2026 sáng 16/6. Theo truyền thông Iran, đội trưởng Mehdi Taremi và trợ lý HLV Saeid Alhouei bị giữ lại tại sân bay Los Angeles vì các vấn đề liên quan đến thủ tục giấy tờ.

Sự việc xảy ra khi toàn đội chuẩn bị trở về Tijuana (Mexico), nơi Iran đặt đại bản doanh trong thời gian diễn ra giải đấu. Trong khi các thành viên khác đã lên máy bay, Taremi và Alhouei phải ở lại để hoàn tất quy trình kiểm tra trước khi được phép khởi hành. Điều này khiến chuyến bay của đội tuyển Iran bị chậm đáng kể, tuy nhiên họ đã lên đường được sau đó.

Theo Liên đoàn Bóng đá Iran, tình huống tương tự cũng xuất hiện khi đội tuyển di chuyển từ Mexico sang Mỹ để đá trận gặp New Zealand. Phía Iran cho rằng thủ tục dành cho các thành viên trong đoàn đã bị kéo dài ở cả hai chiều di chuyển.

Một vấn đề khác cũng khiến đội tuyển Tây Á đau đầu là trường hợp của tiền đạo Mehdi Torabi. Cầu thủ này hiện chỉ được cấp thị thực nhập cảnh một lần vào Mỹ. Liên đoàn Bóng đá Iran đang tìm cách xin thị thực nhiều lần nhập cảnh để Torabi có thể tham dự các trận còn lại tại World Cup.

HLV Amir Ghalenoei cũng bày tỏ sự bất bình. Ông cho biết Iran không được phép đến Los Angeles sớm hơn hai ngày trước trận như kế hoạch ban đầu, đồng thời cũng không được ở lại sau trận để hồi phục. Những khó khăn về di chuyển và thủ tục đang tiếp tục trở thành gánh nặng đáng kể với Iran trong hành trình chinh phục World Cup 2026.

Iran quân bình tỷ số Pha chớp thời cơ của Ramin Rezaeian giúp đại diện Châu Á gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với New Zealand tại bảng G World Cup 2026 sáng 16/6.