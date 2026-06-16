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Thể thao World Cup 2026

Kỷ lục 88 năm ở World Cup đang chờ Deschamps và Scaloni

  • Thứ ba, 16/6/2026 18:12 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Số phận của một kỷ lục tồn tại từ năm 1938 có thể được định đoạt tại World Cup 2026 khi Lionel Scaloni và Didier Deschamps cùng hướng tới danh hiệu vô địch thứ hai cùng đội tuyển.

Deschamps và Scaloni hướng tới danh hiệu World Cup lần thứ hai trong sự nghiệp.

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao trên sân cỏ mà còn là cơ hội lịch sử dành cho hai nhà cầm quân hàng đầu thế giới. Lionel Scaloni và Didier Deschamps đang đứng trước khả năng san bằng một cột mốc tồn tại suốt 88 năm trong lịch sử giải đấu.

Người nắm giữ kỷ lục ấy là Vittorio Pozzo. HLV huyền thoại người Italy dẫn dắt "Azzurri" vô địch World Cup 1934 trên sân nhà trước khi bảo vệ thành công danh hiệu tại Pháp năm 1938. Đến nay, ông vẫn là HLV duy nhất hai lần đăng quang ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau gần chín thập kỷ, Scaloni và Deschamps trở thành những người có cơ hội rõ ràng nhất để tái lập kỳ tích đó.

Deschamps từng đưa tuyển Pháp lên ngôi tại World Cup 2018 ở Nga. Bốn năm sau, ông lại tiến vào chung kết nhưng thất bại trước Argentina của Scaloni sau loạt luân lưu nghẹt thở tại Qatar. Điều đó đồng nghĩa cả hai HLV đều đang sở hữu một danh hiệu World Cup và bước vào giải đấu năm nay với cùng mục tiêu.

Trong lịch sử, nhiều chiến lược gia từng tiến rất gần đến cột mốc của Pozzo nhưng đã lỡ hẹn. Carlos Bilardo vô địch cùng Argentina năm 1986 rồi thất bại ở chung kết năm 1990. Mario Zagallo đưa Brazil lên ngôi năm 1970 nhưng chỉ giành ngôi á quân tại World Cup 1998.

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Deschamps từng tiến rất gần tới kỷ lục nhưng bị chính Scaloni đánh bại. Ảnh: Reuters.

Bóng đá Brazil cũng chứng kiến những nỗ lực bất thành của Vicente Feola, Carlos Alberto Parreira hay Luiz Felipe Scolari. Dù đều từng vô địch thế giới, không ai có thể giành thêm một danh hiệu trên cương vị HLV trưởng.

Tính đến trước World Cup 2026, đã có 15 HLV thuộc 7 quốc gia khác nhau thử sức chinh phục danh hiệu World Cup thứ hai. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại trước thử thách mà Pozzo từng vượt qua từ rất lâu.

Với Deschamps, đây còn là cơ hội cuối cùng. Nhà cầm quân 57 tuổi xác nhận sẽ chia tay tuyển Pháp sau World Cup 2026. Nếu muốn ghi tên mình bên cạnh Pozzo, ông phải hoàn thành nhiệm vụ trên đất Bắc Mỹ.

Trong khi đó, Scaloni còn đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc khác. Ở tuổi 48, ông có thể trở thành HLV trẻ nhất lịch sử hai lần vô địch World Cup. Bởi khi giúp Italy đăng quang lần thứ hai vào năm 1938, Pozzo đã 52 tuổi.

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Đào Trần

World Cup Lionel Scaloni Vittorio Pozzo World Cup 2026 Didier Deschamps

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