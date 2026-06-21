Nước mắt của thủ môn Hàn Quốc

Kim Seung-gyu bật khóc sau trận Hàn Quốc thua Mexico hôm 19/6, khi một sai lầm đắt giá khiến mọi nỗ lực trước đó của anh trong khung gỗ trở nên mong manh.

Kim Seung-gyu bật khóc sau trận thua Mexico của tuyển Hàn Quốc.

Bóng đá có thể đẹp, nhưng cũng tàn nhẫn đến lạnh người. Đặc biệt với thủ môn, ranh giới giữa người hùng và tội đồ đôi khi chỉ nằm trong một khoảnh khắc.

Kim Seung-gyu hiểu rõ cảm giác ấy sau thất bại của Hàn Quốc trước Mexico thuộc lượt trận thứ hai bảng A. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thủ môn này bật khóc. Đó không chỉ là nước mắt của một cầu thủ sau trận thua, mà còn là phản ứng của người biết mình vừa trải qua một trong những đêm khắc nghiệt nhất sự nghiệp.

Trong phần lớn thời gian thi đấu, Kim làm tất cả để giữ Hàn Quốc trụ lại trong trận đấu. Anh có nhiều pha cứu thua xuất sắc, ngăn Mexico tạo ra khác biệt lớn hơn về tỷ số. Ở vị trí thủ môn, đó là công việc quen thuộc nhưng cũng đầy cô độc: càng chơi tốt, người ta càng dễ xem đó là điều hiển nhiên; chỉ cần mắc sai lầm, mọi thứ lập tức đổi chiều.

Một sai lầm đắt giá của Kim trở thành bước ngoặt. Với một thủ môn, bi kịch nằm ở chỗ những pha cứu thua trước đó có thể bị lãng quên rất nhanh. Còn sai sót, nhất là trong một trận đấu lớn, lại dễ trở thành điều được nhắc đến nhiều nhất. Bóng đá không phải lúc nào cũng công bằng với người đứng trong khung gỗ.

Thủ môn Hàn Quốc trải qua khoảnh khắc nặng nề sau một sai lầm đắt giá tại World Cup.

Câu chuyện của Kim càng nặng lòng hơn bởi hoàn cảnh phía sau. Trước World Cup, anh đưa ra một quyết định không dễ dàng: bỏ lỡ khoảnh khắc con trai chào đời để cùng tuyển Hàn Quốc góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Đó là lựa chọn đặt màu áo đội tuyển lên trên một trong những thời khắc riêng tư quan trọng nhất của đời người.

Quyết định ấy từng tạo ra nhiều tranh luận, đặc biệt tại châu Âu. Ở Bỉ, Jeremy Doku nói anh sẽ tạm rời World Cup để có mặt khi con mình chào đời. Không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hoặc sai trong những câu chuyện như thế. Một bên là gia đình, một bên là trách nhiệm quốc gia. Cầu thủ, phía sau ánh đèn sân khấu, cũng phải mang theo những giằng xé rất người.

Với Kim, điều nghiệt ngã là chỉ vài ngày sau khi chọn đội tuyển, anh phải đối diện với mặt khắc nghiệt nhất của bóng đá. Anh hy sinh một khoảnh khắc riêng tư lớn lao, đã cố gắng giữ Hàn Quốc trong trận đấu, nhưng sau cùng vẫn có thể bị nhớ đến vì một sai lầm.

Đó là lý do những giọt nước mắt của Kim Seung-gyu tạo ra nhiều cảm xúc. Nó không chỉ nói về một trận thua, mà còn nhắc rằng đằng sau mỗi sai lầm trên sân là một con người đang phải gánh nhiều hơn những gì khán giả nhìn thấy.