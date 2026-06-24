Son Heung-min chuộc lỗi?

Sau hai trận đầu tiên chơi dưới kỳ vọng, Son Heung-min có cơ hội chuộc lỗi khi cùng tuyển Hàn Quốc bước vào trận quyết định với Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026.

Son Heung-min và đồng đội được đánh giá cao hơn Nam Phi. Ảnh: Reuters.

Trong khi Mexico sớm giành vé vào vòng 1/16 sau hai chiến thắng liên tiếp, tấm vé còn lại cùng vị trí thứ ba của bảng vẫn là cuộc cạnh tranh căng thẳng giữa Hàn Quốc, CH Czech và Nam Phi.

Hàn Quốc hiện nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc cạnh tranh vị trí nhì bảng. Đại diện châu Á sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/16 nếu thắng hoặc hòa Nam Phi ở lượt cuối diễn ra vào 8h sáng 25/6.

Trong trường hợp thất bại, Hàn Quốc vẫn có thể đứng thứ ba nếu CH Czech không thắng được Mexico ở trận đấu cùng giờ.

Đây là kịch bản dễ xảy ra nếu so sánh màn trình diễn của Hàn Quốc và Nam Phi sau hai lượt trận. Mục tiêu giành điểm trước Nam Phi hoàn toàn nằm trong tầm tay của Son Heung-min cùng các đồng đội, nhất là khi đội hình Hàn Quốc sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng như Lee Kang-in hay Hwang Hee-chan.

Với Son Heung-min, đây là cơ hội để đội trưởng tuyển Hàn Quốc tỏa sáng sau hai trận đầu tiên khá mờ nhạt. Sự lỏng lẻo nơi hàng thủ Nam Phi có thể trở thành điểm yếu để tiền đạo của LAFC khai thác.

Trong khi đó, nhiệm vụ của CH Czech và Nam Phi đều khó khăn hơn. Ngoài việc buộc phải thắng, hai đội tuyển này còn phải trông chờ vào kết quả của trận đấu còn lại.

Khi Mexico chễm chệ ở ngôi đầu, mọi ánh mắt giờ sẽ đổ dồn vào cuộc đua tay ba phía sau. Chỉ một bàn thắng, thậm chí một chỉ số phụ, cũng có thể định đoạt số phận của Hàn Quốc, CH Czech và Nam Phi tại bảng A.

Cục diện bảng A trước lượt trận cuối.

Highlights Mexico 1-0 Hàn Quốc Mexico đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở trận đấu sáng 19/6 để tiến thêm một bước dài tới vòng knock-out, trong khi đại diện châu Á tự đẩy mình vào thế khó trước lượt trận cuối bảng A.