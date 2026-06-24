Paraguay kiện FIFA vì Bellingham

Hành động che miệng của Jude Bellingham tại World Cup 2026 đang gây tranh cãi dữ dội, khiến tuyển Paraguay chính thức khiếu nại lên FIFA về việc áp dụng luật thiếu nhất quán.

Hành động gây tranh cãi của Bellingham. (Ảnh: X).

Liên đoàn Bóng đá Paraguay (APF) chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA, cáo buộc sự thiếu nhất quán trong việc thực thi quy định mới tại World Cup 2026. Tâm điểm của vụ bê bối là tiền vệ Jude Bellingham của đội tuyển Anh, người bị ghi hình có hành vi che miệng trong trận hòa 0-0 Ghana tại bảng L sáng 24/6 nhưng không phải nhận bất kỳ án phạt nào.

Sự việc bùng phát thành làn sóng phản đối dữ dội bởi chỉ vài ngày trước đó, Miguel Almiron của Paraguay đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi tương tự trong trận thắng tối thiểu Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 hôm 20/6.

"Luật Vinicius", quy định vừa được FIFA áp dụng nhằm thắt chặt hành vi của cầu thủ trên sân, đang bị nghi ngờ về tính công bằng khi áp dụng giữa các đội bóng lớn và nhỏ.

Trong văn bản gửi cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới, phía Paraguay dẫn chứng nhiều tình huống Bellingham vi phạm nhưng vẫn được trọng tài bỏ qua. Một nguồn tin thân cận từ APF khẳng định: “Luật chơi phải được áp dụng công bằng cho tất cả các đội, nếu không, mọi quy định sẽ hoàn toàn mất đi tính chính thống”.

Hiện tại, những hình ảnh về hành vi của Bellingham đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Trước áp lực từ dư luận và đơn thư chính thức, FIFA xác nhận sẽ mở cuộc điều tra, rà soát lại băng hình cả hai trận đấu để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Highlights trận Anh 4-2 Croatia Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.