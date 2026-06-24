Paraguay kiện FIFA vì Bellingham

Hành động che miệng của Jude Bellingham tại World Cup 2026 đang gây tranh cãi dữ dội, khiến tuyển Paraguay chính thức khiếu nại lên FIFA về việc áp dụng luật thiếu nhất quán.
Hành động gây tranh cãi của Bellingham. (Ảnh: X).
Liên đoàn Bóng đá Paraguay (APF) chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA, cáo buộc sự thiếu nhất quán trong việc thực thi quy định mới tại World Cup 2026. Tâm điểm của vụ bê bối là tiền vệ Jude Bellingham của đội tuyển Anh, người bị ghi hình có hành vi che miệng trong trận hòa 0-0 Ghana tại bảng L sáng 24/6 nhưng không phải nhận bất kỳ án phạt nào.
Sự việc bùng phát thành làn sóng phản đối dữ dội bởi chỉ vài ngày trước đó, Miguel Almiron của Paraguay đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi tương tự trong trận thắng tối thiểu Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 hôm 20/6.
"Luật Vinicius", quy định vừa được FIFA áp dụng nhằm thắt chặt hành vi của cầu thủ trên sân, đang bị nghi ngờ về tính công bằng khi áp dụng giữa các đội bóng lớn và nhỏ.
Trong văn bản gửi cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới, phía Paraguay dẫn chứng nhiều tình huống Bellingham vi phạm nhưng vẫn được trọng tài bỏ qua. Một nguồn tin thân cận từ APF khẳng định: “Luật chơi phải được áp dụng công bằng cho tất cả các đội, nếu không, mọi quy định sẽ hoàn toàn mất đi tính chính thống”.
Hiện tại, những hình ảnh về hành vi của Bellingham đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Trước áp lực từ dư luận và đơn thư chính thức, FIFA xác nhận sẽ mở cuộc điều tra, rà soát lại băng hình cả hai trận đấu để đưa ra phán quyết cuối cùng.
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.
Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.