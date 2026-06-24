Hành động xấu xí của Bellingham

Trận đấu giữa Anh và Ghana tại bảng L World Cup 2026 bùng nổ căng thẳng khi Jude Bellingham vướng vào cuộc xô xát đầy lời lẽ thô tục với huấn luyện viên Carlos Queiroz.

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trong giờ nghỉ giữa hiệp trận đấu tại bảng L giữa tuyển Anh và Ghana tại sân vận động Boston. Tiền vệ Bellingham và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ghana, Queiroz, có màn đối đầu gay gắt, buộc nhân viên an ninh và thành viên ban huấn luyện hai đội phải can thiệp.

Căng thẳng bắt nguồn từ pha phạm lỗi thô bạo của Bellingham với Jerome Opoku ngay trước khi hiệp một kết thúc. Dù cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid may mắn thoát án phạt thẻ, sự việc khiến các thành viên ban huấn luyện của Ghana phẫn nộ.

Khi tiến vào đường hầm, anh xảy ra tranh cãi dữ dội với trợ lý John Paintsil bên phía đối phương. Theo các nhân chứng, cả hai bên liên tục quát vào mặt nhau những lời lẽ thô tục như "đồ khốn" và "cút đi" .

Huấn luyện viên Queiroz sau đó cũng lao vào cuộc chiến lời lẽ và cố gắng tiếp cận Bellingham với thái độ khiêu khích. Tình hình chỉ được kiểm soát khi trợ lý Anthony Barry của tuyển Anh và Morgan Rogers kịp thời can ngăn, bảo vệ số 10 khỏi vòng vây của ban huấn luyện đối phương. Hình ảnh từ sân vận động còn cho thấy Noni Madueke cũng tham gia vào cuộc tranh luận gay gắt này.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc, nhưng những báo cáo từ trọng tài có thể dẫn đến các án phạt nguội cho cả hai bên sau trận hòa 0-0 tại Boston.

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