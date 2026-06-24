Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Hành động xấu xí của Bellingham

  • Thứ tư, 24/6/2026 07:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trận đấu giữa Anh và Ghana tại bảng L World Cup 2026 bùng nổ căng thẳng khi Jude Bellingham vướng vào cuộc xô xát đầy lời lẽ thô tục với huấn luyện viên Carlos Queiroz.

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra trong giờ nghỉ giữa hiệp trận đấu tại bảng L giữa tuyển Anh và Ghana tại sân vận động Boston. Tiền vệ Bellingham và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ghana, Queiroz, có màn đối đầu gay gắt, buộc nhân viên an ninh và thành viên ban huấn luyện hai đội phải can thiệp.

Căng thẳng bắt nguồn từ pha phạm lỗi thô bạo của Bellingham với Jerome Opoku ngay trước khi hiệp một kết thúc. Dù cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid may mắn thoát án phạt thẻ, sự việc khiến các thành viên ban huấn luyện của Ghana phẫn nộ.

Khi tiến vào đường hầm, anh xảy ra tranh cãi dữ dội với trợ lý John Paintsil bên phía đối phương. Theo các nhân chứng, cả hai bên liên tục quát vào mặt nhau những lời lẽ thô tục như "đồ khốn""cút đi".

Huấn luyện viên Queiroz sau đó cũng lao vào cuộc chiến lời lẽ và cố gắng tiếp cận Bellingham với thái độ khiêu khích. Tình hình chỉ được kiểm soát khi trợ lý Anthony Barry của tuyển Anh và Morgan Rogers kịp thời can ngăn, bảo vệ số 10 khỏi vòng vây của ban huấn luyện đối phương. Hình ảnh từ sân vận động còn cho thấy Noni Madueke cũng tham gia vào cuộc tranh luận gay gắt này.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc, nhưng những báo cáo từ trọng tài có thể dẫn đến các án phạt nguội cho cả hai bên sau trận hòa 0-0 tại Boston.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.

Bellingham che miệng khi tranh cãi nhưng không bị thẻ đỏ

Jude Bellingham dùng tay che miệng nhưng không bị trọng tài truất quyền thi đấu ở trận hòa 0-0 của tuyển Anh trước Ghana tại bảng L World Cup 2026 rạng sáng 24/6.

1 giờ trước

Bellingham hôn bạn gái

Sáng 18/6, dàn WAGs tuyển Anh trở thành tâm điểm chú ý ở trận thắng Croatia 2-0 thuộc bảng L World Cup 2026.

19:30 18/6/2026

Rashford lập công giúp tuyển Anh thắng Croatia 4-2

Rạng sáng 18/6, Harry Kane, Jude Bellingham và Marcus Rashford ghi bàn giúp tuyển Anh đánh bại Croatia ở bảng L, World Cup 2026.

02:28 18/6/2026

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup jude bellingham anh Tuyển Ghana world cup jude bellingham anh

    Đọc tiếp

    Sao MU duoc goi la 'tro ly cua Ronaldo' hinh anh

    Sao MU được gọi là 'trợ lý của Ronaldo'

    3 phút trước 08:16 24/6/2026

    0

    Mối quan hệ đặc biệt giữa Cristiano Ronaldo và Diogo Dalot tại tuyển Bồ Đào Nha đang trở thành chủ đề bàn tán sau chiến thắng trước Uzbekistan.

    Ronaldo tro lai nhu 'Ke huy diet' hinh anh

    Ronaldo trở lại như 'Kẻ hủy diệt'

    6 phút trước 08:13 24/6/2026

    0

    Cú đúp vào lưới Uzbekistan biến câu “I’m back” của Cristiano Ronaldo thành lời đáp trả mạnh nhất trước mọi nghi ngờ.

    Tuyen Croatia tien Panama khoi World Cup hinh anh

    Tuyển Croatia tiễn Panama khỏi World Cup

    11 phút trước 08:08 24/6/2026

    0

    Bàn thắng duy nhất của Ante Budimir giúp Croatia đánh bại Panama 1-0 tại bảng L, qua đó chính thức loại đại diện Trung Mỹ khỏi World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý